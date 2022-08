Željko Obradović je pričao o Partizanu, pripremama, planovima, reprezentaciji...

Počeli su košarkaši Partizana nedavno sa pripremama za narednu sezonu. Okupio je Željko Obradović skoro sve igrače, nema samo onih koji imaju obaveze sa reprezentacijama. Uz to postoje i problemi sa povredama pojedinaca.

Aleksa Avramović i Gregor Glas neće biti tu na početku zbog povreda, a svi ostali vrijedno rade i spremaju se za ono što slijedi. Zbog svega toga trofejni stručnjak je za klupsku televiziju pričao o onome što iščekuje tim, planovima, ciljevima. Prva tema bili su mladi igrači.

"Ljudi nekako zaobravljaju i pričaju razne priče, ali je nisam ovdje da nekoga zadovoljavam, već da vodim Partizan i da to izgleda najbolje i da navijači sve to prepoznaju. Očekujem od mladih igrača da budu na još boljem nivou i da iskoriste iskustvo stečeno prošle sezone. Ostali imaju iskustvo igranja u Evroligi i ABA ligi i potrebno je da budu na tom visokom nivou", počeo je Obradović.

Vidi opis Partizan kreće bez dvojice povrijeđenih! Željko otkrio detalje, pa spomenuo Srbiju: "Orlovima" želim samo jedno...

Interesovanje navijača je ogromno, potražnja za sezonskim ulaznicama je velika i to je jedna od stvari koja posebno raduje Žoca. Pričao je i o saradnji sa ljudima u klubu poput sportskog direktora Zorana Savića.

"Ako je zaista prodato toliko karata onda je to poruka nama, kako meni tako i igračima da povjerenje postoji. Stvarno je to fantastična stvar, jer ulaznice kupuju sa vjerom da će vidjeti nešto što nisu vidjeli osam godina i mi moramo da učinimo sve da oni budu zadovoljni. Što se saradnje sa ostalim sektorima tiče Savić i ja sarađujemo i pričamo o svemu. Glavni trener ne može ništa da uradi sam, ponosan sam na moj stručni štab i nemam apsolutno nikakvu zamjerku, postoji dijalog i razmjena mišljenja uvijek. Nisam osoba koja napravi stručni štab i kaže da sve mora da se radi kako ja hoću, cijenim mišljenja drugih i to mi je važno, svi smo tu da pomognemo igračima."

Ekipu očekuje turnir u Čačku 5. i 6. septembra. Učestvovaće još Borac, Sloboda i Sloga iz Kraljeva. Biće to prve pripremne utakmice za crno-bijele od kada su krenuli sa radom.

"Imali smo ponude od još nekih turnira koj isu nažalost otkazani. Dobio sam poziv iz Čačka od mog prijatelja Marka Ivanića i trenera Marinovića i nisam imao nikakvu dilemu oko toga."

Na kraju je govorio o reprezentaciji Srbije. Uskoro počinje Eurobasket, a "orlove" mnogi vide među favoritima za medalju. Nedavno je Željko bio na utakmici protiv Grčke u društvu Novaka Đokovića.

"Samo želim da im poželim sreću. Uz to i da im čestitam za ovo što su do sada uradili, ove dvije utakmice protiv Grčke i Turske ni malo nisu lake. Uvijek smo uz reprezentaciju, kako ja tako i svi mi. Još jednom da kažem da im želim sve najbolje", zaključio je Obradović.

