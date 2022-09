Lekcije Dušana Ristića: Iz patriotizma i košarke! Cijela hala je skočila poslije njegovog poteza! (VIDEO)

Centar koji je uvijek u karijeri išao drugačijim putem I do nacionalnog tima je došao na zaobilazni način, zapravo ne zaobilazeći ništa. E, pa sad se isplatilo. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića.

Bližio se kraj prve utakmice Srbije na Eurobasketu u Pragu, poslije jedne akcije povratni pas je došao do Dušana Ristića koji je ostao sam na trojci. Šutnuo je, a kada se začuo zvuk mrežice – cijela hala je ustala na noge!

Nekih 5.000 navijača Srbije je oduševljeno pozdravilo trojku koja je zaključila meč sa "stotkom", a igrač koji je pogodio ovaj šut je to zaista i zaslužio.

"Što se trojke tiče bio je stvarno lep momenat, svi su skočili na tribinama. Nadam se da ćemo navijače viđati i u nastavku takmičenja", rekao nam je Ristić poslije meča.

Usljed izostanka Nikole Milutinova koji zbog virusa nije doputovao u Prag dobio je centar Fuenlabrade šansu da mijenja Nikolu Jokića na "petici" I to je itekako iskoristio. Odigrao je 18 minuta, za to vreme upisao 11 poena I 6 skokova, a kao I na nekim pripremnim mečevima I sada je pokazao da će sa njim na centru Srbija imati visokog igrača koji će širiti igru odličnim šutem za tri. A kada je cijela hala zagrmila nakon njegovog šuta to je zaista bilo divno vidjeti jer ovaj momak je to zaslužio!

"Čast mi je i privilegija što sam dio ovog tima, svaki minut koji provedem je veličanstven. Možda i nagrada za neke prethodne igre i 'prozore' u kojima sam igrao svaki put", rekao je on poslije meča.

I zaista, protiv Belgije, Letonije i Slovačke, kada neka zvučnija imena nisu mogla da igraju tu je uvijek bio Dušan Ristić. Nekada kao rezerva Bobanu Marjanoviću kada je protiv Letonije dao 9 poena za 15 minuta ili sa 8 poena i 6 skokova protiv Belgije, ali nekad i kao lider, pošto je sa po 12 poena i 8 skokova u oba meča sa Slovačkom bio najbolji na terenu.

"Kako da ne, igranje za reprezentaciju se ne dovodi u pitanje, bilo koja utakmica je neprocjenljiva. Milutinov nije bio tu, dao sam sve od sebe kako se njegov izostanak ne bi primijetio, daću maksimum da pomognem timu I da odigram najbolje moguće", održao je lekciju iz patriotizma i košarke u svom kratkom obraćanju za MONDO Dušan Ristić.

Sada su svi ti minuti protiv Belgije, Slovačke i Letonije, u nekim mečevima kada nije bilo mnogo ni publike i kada utakmice nisu bile u centru pažnje došli nas svoje. Znoj i trud u "malim" mečevima su se isplatili, Svetislav Pešić je vidio da na Ristića može da računa i on je uspio da se izbori za to mjesto trećeg centra.

Igrom slučaja, to se pretvorilo u poziciju drugog centra, a tako će biti i od 17:30. Opet neće biti Nikole Milutinova, a Ristić će morati da mijenja Jokića i da se bori sa Veselim, Audom, Balvinom, Peterkom i sa punom "O2 arenom".

Na duelu sa Holanđanima smo vidjeli da je bio jako stegnut na početku, imao je neke početničke greške, ali kada je prva lopta ušla sve posle je bilo lakše. Sada broji sate do 17:30 i čeka svoj veliki trenutak u dresu nacionalnog tima, mnogo mirniji. Jer zna da može i zna da je sve ovo zaslužio.