Igrali bismo protiv Srbije, pa šta? Selektor Hrvatske Damir Mulaomerović o mogućem duelu sa "orlovima"

Selektor Hrvatske Damir Mulaomerović istakao šta je bio cilj njegovog tima, ali i da se ne plaše meča protiv Srbije.

U posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa, repreprezentacija Hrvatske savladala je Ukrajinu, a Bojan Bogdanović namjerno promašio slobodno bacanje koje je moglo da im donese osam poena prednosti. Da je "Babo" pogodio, situacija u grupi bi se zakomplikovala, a selektor Damir Mulaomerović nakon meča je govorio pred medijima kao da Hrvatska u posljednjoj rundi nije kalkulisala.

Po njegovim riječima, reprezentacija je odigrala meč kako bi stigla do treće pozicije u grupi, a eventualni okršaj protiv Srbije u osmini finala trenutno im ne predstavlja problem. Ukoliko se tako pokloni, košarkaši Hrvatske biće spremni za okršaj protiv srpskog tima, jednog od glavnih favorita za osvajanje zlatne medalje.

"Svaka čast momcima, jer ovo je bila teška utakmica, peta u sedam dana. Bio je tu i umor, a imali smo i imperativ pobjede jer smo željeli da zauzmemo treće mjesto. To je ono što smo željeli. Bilo je dobrih stvari, ukazali su se Mavra i Ramljak. Reprezentacija je skup najboljih koji se moraju žrtvovati. Mogli smo na poluvremenu imati i veću prednost, ali Ukrajina se ne smije potcijeniti, dobila je glatko Italiju. Potrošili smo se na Mihaljuku, prvo Bogdanović, onda Ramljak, pa je tu bio i Mavra s kreacijom. U zadnjoj četvrtini gubili smo četiri razlike, bez problema smo se vratili. Ranije smo znali da izgubimo takve utakmice. Tu je bio i doktor Kruno Simon, Babo je odigrao kapitanski, Zubac i Matković su zatvarali reket i možemo biti zadovoljni", rekao je Mulaomerović.

Pobjedom protiv Ukrajine, Hrvatska je izbjegla četvrto mesto u grupi C, a samim tim i ukrštanje protiv najboljeg tima grupe D. Očekuje se da Srbija pobjedom protiv Poljske obezbijedi prvo mjesto u grupnoj fazi, što bi dovelo do okršaja sa Italijom u osmini finala. Komentar na to imao je i Damir Mulaomerović. "Bez obzira ko nam dođe na suprotnu stranu u nedjelju, ja sam optimističan. I da smo izgubili, bio bih takav. A ako ciljate na tu neku utakmicu sa Srbijom, igrali bi i nju, pa šta? Dobra nam je situacija, treba uživati, igrati."

