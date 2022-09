Srbija srušila olimpijske vicešampionke: U Tokiju igrale za zlato, ali protiv Marininih lavica nisu mogle!

Velika pobjeda srpskih košarkašica otvara put do četvrtfinala i nove šanse da se u nokaut fazi bore za odličje.

Izvor: Profimedia

Košarkašice Srbije stigle su do prve pobjede na Svetskom prvenstvu. Nakon poraza poslije odlične igre u prvoj rundi protiv Kanade, izabranice Marine Maljković veoma ozbiljno su shvatile narednog rivala i nisu dozvolile opuštanja kakva smo vidjeli u prvom meču. Na drugom meču srpskog tima u dalekoj Australiji poražena je selekcija Japana, aktuelne olimpijske vicešampionke - 69:64!

Srbiju je do ovog rezultata vodilo čak pet košarkašica sa dvocifrenim učinkom, a zanimljivo je da je selektorka Maljković odlučila da promiješa karte već u ranoj fazi turnira. U startnoj petorci nije se nalazila nijedna od iskusnijih košarkašica, a mlade nade pokazale su da u budućnosti srpske košarke "ima nečega". One su odličnom igrom u prvoj dionici donijele Srbiji ubjedljivu prednost (24:9), ali kao što je to čest slučaj sa selekcijama iz Azije, meč nije bio gotov. Pogledajte najbolje trenutke meča:

Velika pobeda srpskih košarkašica. Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Channel

Borbene košarkašice Japana nekoliko puta su se vraćale u utakmicu i serijama uspijevale da naprave neizvjesnost na meču u Sidneju, ali je Srbija zasluženo stigla do prve pobjede na šampionatu. Ovaj trijumf bio je izuzetno bitan za srpski nacionalni tim, koji bi se plasmanom na neku od prve četiri pozicije izborio za nastup u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Što se tiče učinka srpskih igračica, najbolja na meču protiv Japana bila je Jovana Nogić sa 13 poena i devet skokova. Pratile su je Ivon Anderson sa 12 poena i osam asistencija, kao i Kristina Topuzović koja je uz 12 poena imala i sedam skokova. Ivana Raca je dodala 11 poena i imala sedam skokova, dok je dvocifreni učinak zabilježila i Tina Krajišnik sa 10 poena, uz šest uhvaćenih lopti.

Standings provided by SofaScore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!