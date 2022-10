NBA liga sprema velike promjene - uvodi se ispadanje?

Adam Silver, komesar NBA lige pričao je o jednom od najvećih problema u NBA ligi.

Izvor: Profimedia

NBA liga sprema velike promjene, razmatra se i uvođenje ispadanja iz najjače košarkaške lige na svijetu. Razlog za sve to je činjenica da sve veći broj timova namerno gubi mečeve, odnosno bavi se "tankovanjem". Popularnim izrazom koji znači da žele porazima da dovedu sebe u situaciju da imaju pravo što boljeg izbora na NBA draftu prilikom odabira novih talenata.

Za draft sljedeće sezone u prvom planu je Viktor Vembanjama, supertalentovani Francuz koji je dominirao ovog ljeta i mnogi timovi bi željeli da ga dovedu. Upravo to je jedan od razloga za zabrinutost komesara NBA lige Adama Silvera. "Već smo obavijestili timove da ćemo obraćati pažnju na taj problem ove sezone. Draft je u principu dobar sistem, ali razumijem i ekipe koje posebno prate igrače koji su jedinstveni. Odnosno talenti kakvi se pojavljuju jednom u generaciju, takav slučaj imamo ove sezone", izgovorio je Silver, nije spomenuo direktno Vembanjamu, mada je jasno da je na njega mislio.

Bila je to jedna od tema sa novinarima u Finiksu, pa su ga predstavnici medija pitali i da li se razmatra sistem iz fudbala. Odnosno da najlošiji timovi ispadaju iz lige, a da ulaze neki novi, pa su naveli primjer sa Razvojnom ligom. Priznao je da je to jedna od ideja, ali da je teško ostvariva. "Na neki način bi to destabilizovalo ligu i biznis model koji je trenutno na snazi. Čak i da to budu recimo dva tima iz Razvojne lige, oni ne bi bili spremni da se takmiče u NBA. Timovi su pametni, kreativni i nalaze rješenja, čak i kada mi uradimo nešto, oni reaguju."

Sve više se u posljednje vrijeme priča o stvaranju novih ekipa, Lebron Džejms hoće tim u Las Vegasu, spominje se i potencijalni povratak NBA košarke u Sijetil... "Da bi neki novi tim ušao u ligu moramo da obratimo pažnju na mnoge faktore. Među njima su najbitniji medijska propraćenost i eventualni prihodi koji mogu da se ostvare. Naš glavni cilj je da imamo 30 timova koji su takmičarski nastrojeni, tako da pratimo sve", zaključio je Silver.