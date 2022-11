Hoće Jokićevu krunu, natjerao cijelu NBA ligu da gleda njegov rekord - ubacio 59 poena!

Najbolja partija centra Filadelfije Žoela Embida

Kamerunski as Žoel Embid (28) odigrao je partiju karijere, u kojoj se nada da će bar jednom osvojiti MVP titulu NBA lige. U noći između nedjelje i ponedjeljka ubacio je čak 59 poena u pobjedi protiv Jute Džez 105:98. Najbolji nastup od kada igra košarku on je ukrasio sa čak 19 pogodaka iz igre (iz 28 pokušaja), kao i sa 11 skokova, osam asistencija i čak sedam blokada. A sve to nakon što je tokom vikenda ubacio 42 poena u pobjedi protiv Atlante.