Srpski običaj na NBA parketu - Amerikanac htio kao Jokić i Bobi! (VIDEO)

Zanimljiva scena nakon meča Denvera i Hjustona, pošto je poznati američki košarkaš želio da se priključi srpskoj tradiciji.

Izvor: Youtube/Chaz NBA/printscreen

Zanimljiv raspored u NBA ligi omogućio je ekipi Denvera da u roku od tri dana dva puta savlada Hjuston, a drugi meč ovih timova donio je još jedan susret dobrih prijatelja. Srpski košarkaši Nikola Jokić i Boban Marjanović ponovo su se sreli na parketu, dirljivo se pozdravili na kraju susreta i nečemu novom naučili američkog centra Deandrea Džordana.

Iskusni košarkaš Denver Nagetsa bio je iza Jokića u redu za pozdravljanje sa protivničnim igračima i čekao je da Nikola i Boban završe kako bi on došao na red. Jokić i Marjanović su, kako to tradicija nalaže, tri puta poljubili jedan drugog, pa je Džordan pomislio da i on to treba da uradi. Kada je došao u situaciju da se pozdravi sa Bobanom poljubili su se u oba obraza, a zatim mu je Marjanović objasnio da ne treba tako! Pogledajte kako je to bilo:

Sjajna scena nakon meča Denvera i Hjustona. Izvor: YouTube/Chaz NBA

Marjanović je objasnio Džordanu da treba da se ljube tri puta jer je takav običaj u Srbiji, pa američkom centru nije teško palo da sve obave ponovo. Naravno, cijela ova situacija izmamila je osmijehe akterima, a vjerujemo da je Deandre Džordan zapamtio kako će se na narednim mečevima pozdravljati sa srpskim košarkašima.

Inače, što se tiče utakmice - Jokić je imao 17 poena, 12 asistencija i devet skokova, Džordan osam poena i šest skokova, dok Marjanović odlukom trenera nije dobio ni sekund na parketu. Boban i ove sezone veoma malo igra u dresu tima iz Teksasa, pa je do sada upisao samo sedam mečeva u NBA ligi, uz prosek od 3,6 minuta, 1,4 poena i jednog skoka po meču.