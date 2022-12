Imali smo sreće, nemojte da mislite da smo najbolji! Ivanović dobio derbi, ali ne leti: Isto ovako možemo i da gubimo!

Duško Ivanović je nepopravljivi perfekcionista, ni poslije druge pobjede u derbiju otkako je trener crveno-bijelih nije htio da "poleti" i sa obje noge je ostao na zemlji.

Crvena zvezda se potpuno digla poslije dolaska Duška Ivanovića! Prvo je savladala Partizan na svom terenu u derbiju u ABA ligi, a zatim je dobila crno-bijele u gostima u međusobnom meču u Evroligi.

Poslije pobjede iskusni crnogorski stručnjak istakao je da je ovo bio jako težak meč u kome je njegova ekipa imala i malo sreće.

"Jako težak meč. Partizan je mogao da pobijedi u ovom meču, ali imali smo sreće. Partizan je jako dobro startovao, mi smo bili loši, ali smo uspjeli da se rekuperiramo na vrijeme i završimo meč", kratko je analizirao Ivanović.

Od stranih novinara dobio je pitanje zašto Luka Vildoza igra dobro protiv Partizana, a na to pitanje je odgovorio ovako: "Nije to samo protiv Partizana, on je jako dobar igrač, on preuzima odgovornost na terenu, može on to da uradi protiv bilo kog tima. U prva dva meča je pogađao trojke koje su promijenile rezultat i tok meča", naglasio je on.

Defanziva je na početku "škripala", pogotovo ispod koša...

"Mi smo od početka imali veliki problem sa ofanzivnim skokovima, Partizan je imao 7 ofanzivnih skokova u prvoj četvrtini, posebno Lesor, To je bio naš veliki problem, ali generalno mislim da smo dobro odigrali odbranu. Protiv Partizana koji ima kvalitet, igrače koji mogu da kreiraju, mi sa Partizanom ne možemo da igramo na 90-100 poena", pojasnio je on.

Ipak nije htio da "leti" uprkos tome što je njegov tim za sada zabilježio pet pobjeda zaredom u Evroligi, a osam pobjeda zaredom u svim takmičenjima.

"Važna utakmica, ali znate koliko još ima utakmica do kraja lige? Kako smo napravili niz možemo isto tako i niz poraza da napravimo. Treba biti realan, igramo dobro ali liga je duga i normalno je da ideš gore i dole. Strpljenja, na kraju se sve broji."

Tačno je da su Nemanja Nedović i Luka Vildoza na kraju presudili, ali djeluje da je kada se sve podvuče klupa Crvene zvezde bila ključna za ovaj meč.

"Ja mislim da sve ove dosadašnje utakmice su pokazale da svaki igrač koji izađe na teren doprinosi i da nije samo broj nego stvarno doprinosi. I nadam se da će u budućnosti doprinositi još više. Za mene nema veze ko počnje utakmicu. Bitno je šta daš, a ne koliko igraš. A Zvezdina klupa je danas dala puno", jasno je rekao on.

Poslije ove serije pobeda Crvene zvezda je na 50 odsto uspješnosti u Evroligi, ima li šanse za Top 8?

"Ja ću vam reći, nemojte misliti da smo mi nešto najbolji. Duga je liga, polako, ali naš mentalitet je sada da idemo na svaku utakmicu da pobijedimo. Mi ćemo se boriti za Top 8, a da li je realno ili nije, vidjećemo", završio je on.

