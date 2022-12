Nedović srušio Partizan, pa odgovorio Lesoru - NISMO BILI UKUSNI!

Prva poruka heroja premijernog evroligaškog "vječitog derbija"

Izvor: MN PRESS

Poslije odlučujuće trojke u derbiju, za pobjedu Crvene zvezde protiv Partizana u punoj Štark areni, Nemanja Nedović je priznao da su taj koš i trenutak poslije njega bili najbolji u njegovoj karijeri.

"Šta da kažem... Najbolji osećaj ikad. Boriti se kako smo se mi borili, u ovakvoj atmosferi... Imali smo svoju šansu, iskoristili smo je. Nisam pogodio nijedan šut, ali sam 100 odsto znao da će taj da uđe", rekao je Nedović nakon utakmice.

On je šutirao do tog trenutka trojke 0/6, a onda se podigao u ključnom trenutku i iskoristio to što je ostao sam u uglu.

Nedović je potom dodao:

"Znam da kažu da smo glavno jelo, ali nismo imali dobar ukus večeras, sigurno. Vjerovali smo i bili smo blizu u ovoj utakmici".

To je bila očigledna aluzija na izjavu Matijasa Lesora u intervjuu za "Mozzart sport" da će Zvezda biti "glavno jelo" njegovom timu poslije pobjede protiv Budućnosti.

"Pobjeda protiv Budućnosti neće nam značiti apsolutno ništa, ako ne ponovimo isto protiv Zvezde. Sada smo imali predjelo, ali ono glavno dolazi na meniju u četvrtak", izjavio je tada Francuz.