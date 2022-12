Srpski košarkaš Nikola Jokić otkrio je američkim medijima na konferenciji da ne smije da stane između majke i supruge.

Izvor: Twitter/DMacRadio/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo u NBA ligi igra u MVP stilu, a razlog za to mogla bi da bude srpska hrana! Američki mediji saznali su da je u SAD doputovala mama najboljeg srpskog košarkaša, a svima je dobro poznato koliko Nikola uživa u domaćoj kuhinji. Ipak, ovog puta je morao da bude oprezan, pa se na konferenciji za medije ugrizao za jezik kako bi izbjegao da sebi zakomplikuje život.

Nakon što je napravio 80. tripl-dabl u karijeri u pobjedi nad Jutom (115:110) i pozdravio najmlađe navijače srpski centar je odgovorao na pitanja novinara, a tokom konferencije je upitan i da li mu nedostaje mamina kuhinja. Iako su željeli da saznaju odgovor na ovo zanimljivo pitanje, američki mediji nisu dobili konkretan odgovor. Oženjeni Jokić u prvi plan stavio je svoju suprugu koja očigledno "gospodari" kuhinjom.

"Mislim da joj moja žena neće dozvoliti da uđe u kuhinju. Ne bih da se miješam", rekao je Nikola Jokić svjestan da bi mogao da izvuče deblji kraj ukoliko se uključi u tu polemiku. Ovako, srpskom centru najbolje je da se drži košarke i nastavi da blista u dresu Denvera sa kojim je u vrhu Zapada NBA lige. Ovako izgleda Jokićeva supruga:

Vidi opis Jokića pitali za maminu kuhinju - ovo je njegov odgovor: Amerikanci popadali od smijeha! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Instagram/nmacesic Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 25 / 25

Pored riječi o kuhinji, Nikola Jokić govorio je na konferenciji i o navijačima koji mu skandiraju da je MVP. Novinare je zanimalo da li mu to prija. "Ma, ne... Uvijek promašim kada se to dogodi", našalio se Jokić i dodao: "Ne mogu ja to da kontrolišem". Jasno je da navijači neće prestati jer dvostruki MVP NBA lige i dalje igra na tom nivou, neophodnom za treću titulu u nizu.