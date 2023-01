Dončića pitali da li gleda NBA, a on šokirao odgovorom: "Češće gledam drugo košarkaško takmičenje!"

Možete i da pretpostavite šta češće gleda od NBA utakmica...

Slovenački košarkaš Luka Dončić i prethodne noći je odigrao maestralnu utakmicu u dresu Dalasa i vodio je svoju ekipu do pobjede nad Nju Orleansom (127:117), pa mu čak ni prehlada nije zasmetala da dođe do tripl-dabla. I dok je Dončić jedan od najvećih superstarova u NBA, čini se da ne prati naročito kako igraju njegovi protivnici, pošto se i ne sjeti tako često da upali TV i pogleda neku utakmicu.

Jedan od novinara upitao je Dončića da priča o NBA utakmicama, a sve je iznenadio njegov odgovor: "Iskreno, pa i ne pratim baš... Gledam neke NBA utakmice, ali više gledam Evroligu nego NBA. Ako je dobra utakmica na TV-u, onda ću pogledati naravno", nasmejao se Slovenac.

S obzirom da je Dončić u Evroligi prvo i stekao ime, gdje je još kao tinedjžer bio MVP i osvajač titule sa Real Madridom, kao i da u slobodno vrijeme često na Instagramu deli fotografije na kojima se vidi da gleda mečeve Crvene zvezde, nije ni iznenađenje da uživa u ovom takmičenju koje je nikad neizvjesnije. Na pola sezone, svi timovi su i dalje u igri, što se već ne bi moglo reći za NBA gdje je jasno koji su klubovi već "ispali" iz kombinacije za plej-of.

Interesantno je da Evroliga nije bila naročito poštovana u NBA, pa čak ni kada je dolazio Luka Dončić, tako da su mnogi poput Čarlsa Barklija tvrdili da Slovenac nema šta da traži u SAD.

"U Evroligi se igra više timska košarka, više se zasniva na taktici, i manje je vremena. U NBA ligi je teže igrati jer ima mnogo igrača koje je praktično nemoguće čuvati. Ipak, rekao bih da je u NBA lakše poentirati jer su pravila drugačija, više je prostora i vremena - zato sam i rekao da je lakše davati koševe ovdje. Teže je u evroligaškoj utakmici dati 30 poena nego u NBA utakmici, to je sto posto. Kažem to zbog pravila. U Evropi, primjera radi, momak poput Rudija Gobera može da stoji u reketu koliko god hoće, a ne samo tri sekunde. Samo zbog tog pravila, u NBA možeš lakše da dođeš do desetak poena", rekao je nedavno Dončić o razlici između dva takmičenja.