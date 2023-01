Evroliga u čudu - kako igra Filip Petrušev! Niste znali gdje je prošle sezone, a sada je jedan od najboljih u Evropi!

Filip Petrušev igra sezonu karijere u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Filip Petrušev igra fenomenalno ove sezone. Jedan je od ključnih igrača Crvene zvezde, posebno u Evroligi. Blista u reketu, pogađa unutra, daje i trojke, pokazuje zbog čega je jedan od najtalentovanijih srpskih košarkaša. Njegova statistika i napredak u odnosu na start sezone najbolje pokazuju koliko se poboljšao.

Primijetili su to i ljudi iz Evrolige koji su na svom zvaniničnom Instagram nalogu okačili i njegovu statistiku sa posljednjih šest mečeva. Protiv Armanija (20 poena, 28 indeks), Olimpijakosa (14, indeks 20), Barselone (24, indeks 24), Valensije (25, indeks 36), Reala (17, indeks 13) i Monaka (21, indeks 25). Primera radi u prvih 13 evroligaških mečeva prosječno je davao 6,5 poena u meču, sada je to na 20,2. SLino je i sa indeksom korisnosti koji je u prvih 13 mečeva bio 8,4, sada je 24,3.

Uprkos dobrim partijama ni on ni Duško Ivanović nisu zadovoljni, uvjereni su da može mnogo bolje. Prvenstveno u odbrani, zato ga je trener i kritikovao javno.

"Dobio sam dva brza faula, Duško mi je rekao da se smirim, da se ne obazirem na to. Mogao sam mnogo bolje u defanzivi, to me je poremetilo, napad funkcioniše, odbrana mora bolje. To su stvari koje kod Duška moraju da se ispoštuju, nije važno da li je 5 ili 25 poena razlike", rekao je Petrušev posle utakmice.

Prošle sezone Petrušev je igrao za Efes i tamo se nije naigrao. Ergin Ataman mu nije dao pravu šansu i odlučio je da napusti redove osvajača Evrolige. Bio je u Ljetnoj ligi, nije dobio garancije za ugovor, pa je odlučio da se vrati u Evropu i da potpiše za Crvenu zvezdu. Prema prikazanom, pokazalo se to kao džekpot i za njega i za klub. Posebno od dolaska Ivanovića na klupu crveno-bijelih.