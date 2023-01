Borac SRUŠIO još jednog favorita za TITULU u ABA 2 - Krka NADIGRANA u "Boriku"!

Banjalučki tim uspio je da trijumfuje nad dojučerašnjim članom elitnog jadranskog ranga.

Nakon prošlosezonskog šampiona Zlatibora, košarkaši Borca su na ABA 2 turniru u Banjaluci srušili i Krku, još jednog favorita za najviši plasman!

BORAC BANJA LUKA – KRKA 83:72

(22:23, 16:14, 21:16, 24:19)

Veoma nervozno je domaći tim ušao u duel sa dojučerašnjim članom ABA 1 lige, koji je stekao dvocifrenu prednost u ranoj fazi meča (4:14 nakon tri i po minuta).

Domaći sastav nakon tajm-auta Zorana Kašćelana uspio je da dođe do daha, te je imao priliku da u posljednjem napadu u prvom kvartalu dođe do prvog vođstva na meču, ali Vuk Bošković nije bio precizan u šutu za tri poena za zvukom sirene.

Sve do svog posljednjeg napada druge dionice banjalučki košarkaši su jurili zaostatak za gostima, da bi tek "dvojkom" Aleksanra Langovića došli do minimalne prednosti pred nastavak meča (38:37).

Furiozna serija Banjalučana na startu treće četvrtine natjerala je trenera Krke Gašpera Okorna da "hitno reaguje" - Sedam poena su crveno-plavi vezali za minut i po povratku iz svlačionice, pa su od 38:37 stigli do 45:37.

Nakon što je Krka vezala četiri poena i prepolovila minus, trojkom Jana Rebeca domaći su upisali do tada maksimalnih plus devet (50:41), da bi do odlaska na posljednju dvominutnu pauzu ekipa iz Novog Mesta zaostatak smanjila za tri poena (59:53).

Poslije trojke Martina Džerona iz "ćoška", na nešto manje od šest minuta do kraja, košarkaši Borca su prvi put na meču došli do dvocifrene prednosti (73:61). Bio je to samo početak serije poena američkog igrača.

Isti igrač je poenima sa linije za slobodna bacanja odmah potom odveo Borac do plus 14, potom je u narednom napadu domaćih pogodio "flouterom", a onda izvukao maksimum iz situacije 2+1, te je vezao deset poena, za 80:67 na ulasku u posljednja četiri minuta.

Uspjela je Krka da priđe na minus osam (80:72), potom krenula u napad da dodatni smanji zaostatak, ali je trojka Aleksandra Langovića za 83:72 pokopala sve nade Slovenaca za pozitivan rezultat u ovom duelu.

Upravo je Langović u Borčevom taboru postigao najviše poena (20), dok se Džeron zaustavio na 16.

Kod gostiju, istakao je Jan Špan, koji je, kao i Langović u Borcu, stao na 20 koševa.

Podsjetimo, Borčevi košarkaši su u svom prvom meču na ovom turniru već trijumfovali nad jednim favoritom za trofej i plasman u ABA 1.

U utorak uveče, savladali su prošlosezonskog šampiona, ekipu Zlatibora, rezultatom 88:95, a do kraja turnira još će u subotu od 18.00 časova odmjeriti snage sa Slogom iz Kraljeva.

BORAC BANJA LUKA: Džeron 16, Langović 20, Dragojević, Lakić 4, Adamović, Šorak, Simić 3, Rebec 11, Bošković, Tanasković 19, Delalić 10. Trener: Zoran Kašćelan.

KRKA: Stergar 8, Jančar Jarc, Cerkvenik 7, Stipčević 3, Stavrov, Vucić 13, Jurković 3, Spasojević 10, Špan 20, Macura 8. Trener: Gašper Okorn.