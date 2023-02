FINALE KUPA RS: Nakon prvog poluvremena Borac ima prednost od 12 poena! (FOTO)

Košarkaši Borca iz Banjaluke i Budućnosti iz Bijeljine igraju finale Kupa Republike Srpske.

U toku je finalna utakmica Kupa Republike Srpske za košarkaše, a nakon prvog poluvremena Borac vodi sa rezultatom 38:26 protiv bijeljinske Budućnosti.

Banjalučani, koji inače brane trojef, eventualnim trijumfom stigli bi do 11 naslova Kupa RS čime bi se izjednačili sa Igokeom m:tel po broju osvojenih titula.

Borac – Budućnost 38:26 (14:14, 24:12), u toku

Borac utakmicu otvara sa mini-serijom 8:2, da bi nakon toga Budućnost uzvratila boljom igrom te na tri i po minute prije kraja prve četvrtine, poenima Vojina Ilića, prvi put stigla do vođstva (9:10). Do kraja ove dionice nismo vidjeli mnogo koševa, a na prvu pauzu se otišlo rezultatom 14:14.

Uvodne minute druge četvrtine igralo se koš za koš da bi Borac, trojkom Martina Džerona, na 4:20 prije kraja stigao do šest poena prednosti, što je bila najveća prednost jednog tima do tog trenutka. Do kraja su crveno-plavi uspjeli da povećaju prednost, a na pauzu se otišlo sa +12 za Banjalučane.

Najefikasniji na poluvremenu u redovima Borca bio je Martin Džeron sa 11 poena , dok su po osam postigli Aleksandar Langović i Dušan Tanasković.

U ekipi koju sa klupe predvodi Josip Pandža, izdvojio se Vojin Ilić sa osam i Milivoje Božović sa šest poena. Poen manje postigao je Dinko Peljto.

Spisak svih osvajača:

1994. Borac Borovica

1995. Borac Nektar

1996. Borac Nektar

1997. Borac Nektar

1998. Borac Nektar

1999. Borac Nektar

2000. Igokea

2001. Igokea

2002. Borac Nektar

2003. Mladost Gacko

2004. Leotar

2005. Igokea

2006. Igokea

2007. Borac Nektar Banja Luka

2008. Slavija

2009. Borac Nektar Banja Luka

2010. Igokea

2011. Igokea

2012. Igokea

2013. Igokea

2014. Igokea

2015. Igokea

2016. Mladost

2017. Mladost

2018. Student-Igokea

2019. Mladost

2020. Leotar

2021. Igokea

2022. Borac

2023. Borac ili Budućnost?