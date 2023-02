KO JE ŠPANAC IZ ZVEZDE KOJI JE POBIJEDIO PARTIZAN? Nekad "tukao" SCG, otac mu glumac, a sad je Ivanoviću desna ruka!

Ovo je Karles Marko koji je preuzeo vođenje Crvene zvezde nakon ranog isključenja Duška Ivanovića protiv Partizana.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda se plasirala u finale Kupa Radivoja Koraća pošto je poslije preokreta i drame koja je trajala više od dva i po sata pobijedila "vječitog" rivala Partizan. Na kraju 83:75 u vrelom "Čairu" za crveno-bijele i to bez trenera Duška Ivanovića koji je isključen već u 12. minutu utakmice. Ivanović je burno protestovao zbog nedosuđenog faula nad njegovim igračem Filipom Petruševim, pa su ga sudije zbog dvije tehničke "poslale u svlačionicu".

Preciznije, meč je pratio iz tunela, odakle je čak davao i instrukcije igračima dok su trajali prekidi, a vođenje tima sa klupe u njegovom odsustvu preuzeo je pomoćni trener Karles Marko Vinjas, o kome i nije bilo mnogo riječi po dolasku crnogorskog stručnjaka u novembru.

U pitanju je nekadašnji reprezentativac Španije, inače rođen 1974. u Barseloni, koji je četiri sezone igrao za slavni Huventud, ali i za ekipe Kaha San Fernanda, Manrese, Saragose... Najveći uspjeh u igračkoj karijeri ostvario je 2003. godine kao reprezentativac Španije pošto je njegov tim došao do srebrne medalje na Eurobasketu u Švedskoj.

Na tom prvenstvu igrala je i Srbija (odnosno Srbija i Crna Gora koju je vodio Duško Vujošević), ali se nismo naročito proslavili jer nas je upravo Španija pobijedila u grupnoj fazi i otežala nam put. Pobijedili smo Tursku u osmini finala, pa su nas Litvanci razbili 98:82, dok su u finalu bili bolji i od Španije koju je tada prezentovao i Karles Marko. Odigrao je 11 minuta u finalu, ai bez konkretnog učinka, za razliku od meča protiv SCG kojoj je dao 10 poena.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Marko je igračku karijeru završio 2009. godine u Burgosu, a potom je u Manresi radio kao pomoćni trener četiri godine, sve do 2015. Prvi samostalni zadatak imao je u Ovijedu koji je vodio od 2015. do 2018, a potom je kratko predvodio Palensiju i Đironu. Takođe, bio je i asistent u mladom timu Španije koji je osvojio zlato 2016. godine. Na poziv Duška Ivanovića, došao je u Crvenu zvezdu i odmah došao do finala protiv Mege (večeras, 21.00).

Interesantno je da je njegov otac Luis Marko poznati španski glumac, možda ste čuli i za sestru Martu Marko koja se takođe bavi glumom, dok je njegov rođa Augustin Kuesta radio u mlađim kategorijama Barselone sa Pauom Gasolom, Huanom Karlosom Navarom i drugima.