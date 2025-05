"Pošalju četvoricu da tuku Nikolu Jokića i on mora da igra"

Mnogo puta ove sezone je pričano koliko je sramotan odnos sudija prema Nikoli Jokiću, a u plejofu se ponavljaju iste stvari.

Nikola Jokić je održao čas košarke najboljem NBA timu. Ništa mu nije mogla Oklahoma, imao 22 skoka i 6 asistencija i donio je prvu pobjedu u seriji Nagetsima. Kada su pitali trenera Dejvida Adelmana kako komentariše njegov nastup pitali su ga i kako se Jokić prilagođava na jednu od najbučnijih publika u NBA ligi.

"Mislim da publika nikada ne utiče na njega. Ipak mislim da fizička strana igre gdje oni šalju po četiri igrača na njega i on mora da igra kroz to utiče. Imao je neke nevjerovatne završnice napada, a najbitnije nam je što mu je trojka konačno ulazila. A zbog načina na koji su oni igrali bilo im je zbog toga mnogo teže. Džamal je bio dobar na početku, a Nikola na kraju, mada i tokom cijelog meča kao i inače. Opet kao što sam rekao mnogo momaka je iskočilo i super je vidjeti da sve završi Aron Gordon", rekao je Dejvid Adelman na konferenciji za medije.

Dok je Nikola Jokić uspio da nađe šuterski ritam, njegovi saigrači nisu. Ubacio je Denver samo deset trojki i zato su morali da igraju jako disciplinovano kako bi uspjeli da pobijede. "Imali smo 27 poena iz druge šanse u večeri kada šutevi nisu upadali. Nažalost dali su nam više poena iz kontri, ali ovo nam je najbolja odbrana koju sam ikada vidio. Zaista smo jako vrijedno radili da dobijemo meč u kome nas šut nije išao i dali smo samo deset trojki. Bilo je malo asistencija, igrali smo zajedno i igrali smo tvrdo."

Drago mi je da ne moram da se bavim time

Pričalo se o mnogim nesuglasicama u timu dok je Majk Meloun vodio ekipu i sada to polako izlazi na vidjelo. Pričao je Dejvid Adelman koliko mu je lakše što ne mora da se bavi međuljudskim odnosima jer su oni sada u redu. "Oni su tu jedni za druge. Nisam vidio da su odustali u bilo kom momentu. Na klupi niko nikoga nije krivio, samo su gledali kako da budemo bolji. Čak i kada smo mnogo gubili. Kada to imate, kada pričate samo o tome kako da dobijete utakmicu, a ne o ostalim sr***ma koje se dešavaju, onda imate šansu. Mi smo imali šansu i Aron je iskoristio", rekao je Adelman i dodao:

"Mislim da ti to dozvoljava da se fokusiraš na taktiku. Ne moraš da ideš i da skupljaš tim kako bi ostao zajedno u teškim momenatima. To se već dešava, oni to već rade. Zvuči kao kliše, ali nije. Igrači smiruju Nikolu i on smiruje njih. Ne balansiram egoe i tako te stvari, jako sam ponosan na to."

