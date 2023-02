Dražen, Divac, Kukoč, Đorđević - KAKAV JE JUGOSLAVIJA BILA TIM! Amerikanac i danas pamti moć SFRJ: Isprašili nam GUZ**E!

Denis Hopson bio je veliki američki talenat, ali snagu tadašnjeg sastava Jugoslavije i danas osjeća na svojoj koži. I na gu**ci, kako sam kaže.

Izvor: Youtube/NBA

Američki košarkaški trener Denis Hopson (57), NBA šampion sa Džordanovim Čikago Bulsima 1991. objavio je na društvenim mrežama sjajnu fotografiju - statistiku utakmice zbog koledža Ohajo Stejta protiv reprezentacije Jugoslavije u novembru 1986. godine.

Hopson je tada bio veliki talenat i budući treći "pik" na draftu 1987, ali ni to što je ubacio 29 poena nije bilo dovoljno da njegova ekipa ne bude ubjedljivo poražena. Na drugoj strani igrali su budući asovi koji su tog dana bili veoma razigrani.

Dražen Petrović imao je tada 22 godine i ubacio je 33 poena, uz sjajan šut za tri poena, 8/11. Vlade Divac stigao je tada kao 18-godišnjak u zemlju u kojoj će napraviti ogromnu karijeru i protiv Ohaja ubacio 17 poena. Zoran Čutura postigao je 15, Zoran Radović i Danko Cvjetičanin po 13, a u timu su bili i Toni Kukoč (18) i Aleksandar Saša Đorđević (19), koji su ubacili po četiri poena.

Dino Rađa, takođe kasnije NBA igrač i legenda jugoslovenske reprezentacije imao je tada 19 godina i nije se "upisao" na tom meču. U timu su bili i Draženko Blažević i Arijan Komazec, a sjajno zvuči podatak da su Jugosloveni na tom meču ubacili 14 trojki iz 21 pokušaja. Kakav je to napad bio!

"Jugosloveni su nam isprašili guzice. Mnogi igrači iz ovog tima su budući članovi Kuće slavnih. Vau, ko bi to tada mogao da pretpostavi", rekao je Hopson uz objavljenu fotografiju. Interesantno je i to da je godinu dana nakon ove pripremne utakmice reprezentacija Jugoslavije sa navedenim asovima u sastavu i pod vođstvom trenera Svetislava Karija Pešića osvojila titulu šampiona svijeta u uzrastu do 19 godina. Saša Đorđević je zaplakao evocirajući uspomene na tu generaciju i na taj uspjeh. Bio je to strašan tim, koji je potom donio Jugoslaviji titule prvaka svijeta i Evrope i u seniorskoj konkurenciji pod vođstvom Dušana Dude Ivkovića i zbog rata i raspada države nije imao šansu da nastupi u najvećem meču koji nikad nije odigran - u Barseloni 1992. protiv američkog "Tima snova".

Pogledajte kako su igrali tog dana protiv Ohaja:

Izvor: Twitter