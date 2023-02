UŽIVO BIH - CRNA GORA: Odlična atmosfera u Mejdanu - "zmajevi" u zaostatku nakon prvog poluvremena!

Crna Gora gostuje u Mejdanu, nakon prvog poluvremena gosti vode sa tri poena razlike.

Izvor: Anadolija/Ahmed Bešić

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras, u tuzlanskom Mejdanu, igra odlučujući meč za plasman na Svjetsko prvenstvo, a za protivnika će imati selekciju Crne Gore.

"Zmajevi" imaju težak zadatak, trebaju nadoknaditi -19 iz prvog susreta protiv Crne Gore. Bh. selekcija je prošle godine, u susretu ova dva tima, doživjela debakl kada je poražena rezultatom 88:69, te mora anulirati zaostatak ubjedljivom pobjedom.

Ukoliko "zmajevi" pobijede s manje od 19 poena razlike, moraće da savladaju Mađarsku u gostima, a da se nadaju porazu Crne Gore od Češke. U slučaju, da slavimo sa više od 19 poena moraćemo da pobijedimo Mađarsku, ali tada nećemo morati „osluškivati“ rezultat iz okršaja Češke i Crne Gore.

U najavi utakmice selektor BiH Adis Bećiragić je rekao:

"Dugo nismo dobili utakmicu u Tuzli, od 2014. godine, nadamo se da ćemo sada slaviti pobjedu, a nadamo se možda i da dođemo do pobjede od 20 razlike, iako to izgleda malo i imaginarno. Mi smo ti koji radimo ono što niko od nas ne očekuje. Prvo je da pobijedimo, a poslije ćemo vidjeti s kojom razlikom. I jedna i druga reprezentacija će poslije samo nekoliko treninga igrati. Nemate vremena da se pripremate za detalj. Želja i volja igrača je da se pruži maksimum, pa čak i preko maksimuma, će biti presudna. Dakle, da idemo preko svog maksimuma i to će praviti razliku. Moramo igrati mnogo agresivnije, brže, sa većom željom i uz podršku publike da dođemo do pobjede. Na prvom mjestu je pobjeda, a potom 'ganjanje' razlike".

Svjetsko prvenstvo biće održano od 25. augusta do 10. septembra 2023. godine u Indoneziji, Filipinima i Japanu.

Susret između BiH i Crne Gore se igra od 20 časova.

