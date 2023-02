"Zmajevi" uoči utakmice sa Crnom Gorom: Nema filozofije, želja i volja će biti presudne!

Košarkaši Bosne i Hercegovine i Crne Gore u četvrtak u tuzlanskom "Mejdanu" (20.00) odigraće odlučujuću utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2023. godine.

Crnogorci su u boljem položaju jer imaju "plus 19" na svom kontu iz prvog ogleda sa bh. košarkašima, ali sastavi reprezentacija u odnosu na prvu utakmicu iz avgusta prošle godine su dosta izmijenjeni.

Zadatak reprezentacije Bosne i Hercegovine, kako je istakao selektor "zmajeva" Adis Bećiragić, je pobjeda, a ukoliko se ukaže prilika pokušaće se stizati zaostatak. U slučaju pobjede sa 20 poena razlike, bh. reprezentativci moraju slaviti na gostovanju u Mađarskoj u posljednjem susretu kvalifikacija kako bi izborili istorijski plasman na Svjetsko prvenstvo. Zadatak nimalo lagan, ali Bećiragić je naglasio da reprezentacija BiH uvijek radi nešto što niko od njih ne očekuje.

"I ja sam poslije dugo vremena u Tuzli. Moram napraviti malu digresiju. Malo sam ljubomoran jer imaju bolju dvoranu od nas u Sarajevu, stvarno je prelijepa dvorana i ne sumnjam da će atmosfera biti izvanredna. Dugo nismo dobili utakmicu u Tuzli, od 2014. godine, nadamo se da ćemo sada slaviti pobjedu, a nadamo se možda i da dođemo do pobjede od 20 razlike, iako to izgleda malo i imaginarno. Mi smo ti koji radimo ono što niko od nas ne očekuje. Prvo je da pobijedimo, a poslije ćemo vidjeti s kojom razlikom. I jedna i druga reprezentacija će poslije samo nekoliko treninga igrati. Nemate vremena da se pripremate za detalj. Želja i volja igrača je da se pruži maksimum, pa čak i preko maksimuma, će biti presudna. Dakle, da idemo preko svog maksimuma i to će praviti razliku. Moramo igrati mnogo agresivnije, brže, sa većom željom i uz podršku publike da dođemo do pobjede. Na prvom mjestu je pobjeda, a potom 'ganjanje' razlike", rekao je Bećiragić, a prenijela agencija "Anadolija".

U daljem izlaganju govorio je o važnosti povratka plejmejkera Džona Robersona i "slučaju" Emir Sulejmanović i Edin Atić.

"Roberson je tu i dobro trenira. Možda nije u takmičarskom ritmu jer znamo svi za katastrofalni zemljotres u Turskoj, ali on je pravi profesionalac i vjerujemo u njega. Što se tiče Sulejmanovića i Atića oni nisu pozvani. Sulejmanović se nije javljao tri mjeseca, pokušavali smo na sve moguće načine i nismo uspjeli. Atić je postavljao određene uslove, kao igrao bi protiv Mađarske, a ne bi išao u Francusku. Kada sam mu rekao da ne može tako i da ima opcija da ide ili da ne bude nikako u rosteru, on je prihvatio ovu drugu soluciju. Nadam se da će se prvo uputiti izvinjenje saigračima, ljudima u savezu, a što se tiče mene to je najmanji problem. Biće pozvani ako urade to", dodao je Bećiragić.

Košarkaš belgijskog Monsa Adin Vrabac ima možda i najduži staž u reprezentaciji BiH od trenutno pozvanih igrača.

"Osjeća se dobra energija, zajedništvo. Nema puno vremena za Crnu Goru, nema puno filozofije. Moramo igrati agresivno i brzo. To nas mora krasiti. Ako uspijemo to uraditi, nadam se da ćemo ostvariti pobjedu. Atmosfera je izvanredna", izjavio je Vrabac.

U Crnoj Gori, odnosno za podgoričku Budućnost, nastupa Kenan Kamenjaš koji veoma dobro poznaje protivnike.

"Sa tim momcima igram ili sam igrao, svaki dan pijem kafu, družimo se i vrlo dobro se poznajemo. Svi znamo šta nam je činiti, da moramo pobijediti više od 19 poena. Selektor priprema taktiku, ali je najvažnije da pobijedimo. Znamo samo jedno da ćemo dati sve od sebe. Čuo sam njihove izjave, dolaze bez kalkulacija, dolaze po pobjedu, ali isto i mi razmišljamo", rekao je Kamenjaš.

Podpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Aid Berbić očekuje pun "Mejdan" i pobjedu popularnih "zmajeva".

“Počastvovani smo prilikom da ugostimo reprezentaciju BiH u jednoj od odlučujućih utakmica sa Crnom Gorom. Još je nekoliko stotina ulaznica ostalo u prodaji. Očekujemo pun 'Mejdan', oko 4.500 do 5.000 gledalaca. Iskreno vjerujem u selektora Bećiragića i reprezentativce da će što bolje odigrati", istakao je Berbić.

Reprezentativci Crne Gore u Tuzlu stižu večeras, a do utakmice će imati tri treninga u "Mejdanu". Utakmica je na programu u četvrtak sa početkom u 20 sati.

Poredak grupe J uoči posljednja dva kola: Francuska 18 bodova, Litvanija 18, Crna Gora 16, BiH 15, Mađarska 15, Češka 13.

Svjetsko prvenstvo održaće se od 25. avgusta do 10. septembra 2023. godine u Indoneziji, Filipinima i Japanu.

