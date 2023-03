ČUO SAM ŠTA SU SKANDIRALI! Zvezda je ovakvog Kampaca čekala mjesecima: Možda nismo najtalentovaniji u Evroligi, ali...

Poruka heroja pobjede Crvene zvezde protiv Efesa, Fakunda Kampaca.

Izvor: MONDO

Fakundo Kampaco predvodio je Crvenu zvezdu do velike pobjede protiv Efesa, ubacio 22 poena i doslovno krvario igrajući odbranu. Navijači su to nagradili skandiranjem "Argentina" i ovacijama kada god je pogodio trojku ili realizovao polaganje, a sjajni organizator igre poslije utakmice je pričao sa novinarima.

"Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu večeras. Odigrali smo kompletnu utakmicu, fokusirani smo bili u odbrani, donosili smo dobre odluke u napadu. Svako ko je odigrao večeras dao je doprinos. Mislim da je to ključ. Mi smo dobar tim, možda nismo najtalentovaniji, najatlettskiji, ali morali smo da ovako odigramo. Došli smo poslije teških poraza na ovu utakmicu i ova pobjeda nam je strašno bila potrebna. Moramo da budemo spremni za sljedeću utakmicu", rekao je Kampaco.

"Veoma sam srećan što igram ovdje, pred ovim navijačima, nisu prestajali da navijaju. Moramo da koristimo to kao motivaciju, istoriju ovog tima, to što su oni naš šesti igrač i što nas tjeraju da igramo sa većom energijom. Bodre nas u gostima, dolaze ovdje... Naravno da sam čuo da su skandirali Argentini, tako su dobri prema meni i pokazuju mi mnogo ljubavi, kao i mojoj porodici. Veoma sam zahvalan za to", dodao je Argentinac.

Da li je ovo bila njegova najbolja utakmica u Zvezdi?

"Možda, ne znam. Nije bitno ko igra dobro, ko je odigrao sjajno. Ako smo pobijedili, to nije bitno. To mora da nam bude mentalitet. Sada nas čeka Panatinaikos i moramo da usmjerimo svu energiju na to. Teško je pobjeđivati u ovoj ligi, ali je osjećaj sjajan i to moramo da usvojimo i da se spremimo za sledeću utakmicu", rekao je Kampaco novinarima.