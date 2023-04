Skandal u Ligi šampiona - zapalili zastavu Izreaela! Užas na utakmici, policija odbila da se umiješa!

Utakmica između AEK-a i Hapoela u Atini bila je u sjenci incidenata na tribinama...

Izvor: Twitter/BenGoldfriend/Hooligans.czScreenshot

Skandal na meču FIBA Lige šampiona između AEK-a i Hapoela. U Grčkoj je nastao haos na tribinama, navijači domaćeg tima zapalili su i jednu izraelsku zastavu, meč je na kratko bio i prekinut zbog svega toga. Došlo i do incidenata ispred dvorane.

Izraelski mediji prenose da su "navijači AEK-a bacali petarde ka pristalicama Hapoela koje su na to odgovorile tako što su ih gađali bakljama. Potom je došlo do paljenja jedne zastave Izraela i do isticanja zastava Palestine."

Novinar Tomer Živati prenio je i izjavu jednog od navijača koji tvrdi da su ih "navijači AEK-a prvo laserima ometali, pa su onda bacali petarde i baklje i da srećom niko nije pogođen, kao i da su tražili pomoć policije koja je odbila da se umiješa jer je procijenila da je previše opasno."

Što se meča tiče AEK je pobijedio (94:78) i zakazao "majstoricu" u Jerusalimu (18.04).

Kod domaćina istakli su se Brajton Lemar (24) i Ajzea Majls (13, 7sk), dok su u ekipi Aleksandra Džikića najbolji bili Levi Rendolf (28) i Kejden Kerington (11).

הפועל ירושלים בכדורסל טוענת כי במהלך המשחק מול אאק אתונה בחצי גמר ליגת האלופות אוהדי היריבה שרפו דגל ישראל וזרקו על אוהדיה זיקוקים, חזיזים וסלעים@JerusalemBasket@N12News

צילום: הפועל ירושליםpic.twitter.com/NEDQeQbtvc — Ben Goldfriend (@GoldfriendBen)April 12, 2023