HOĆU DA SE REAL OSJEĆA PRIJATNO U BEOGRADU! Željko Obradović saopštio dobre vijesti i naglasio: Što ja time da se bavim?

13 : 21

Anđušić: Neće doći sa belom zastavicom...

"Imamo prednost od 2:0 i to je lepa prilika za nas, ali ne sme da nas to opusti. Moramo da podsetimo majndset kao da smo u minusu i to će nam pomoći da dođemo do pobede. Očekuje nas sigurno težak meč jer imaju 18 vrhunskih igrača. Neće biti lako i neće doći sa belom zastavicom u Beogradu, nego hoće da vrate meč u Madrid", rekao je Danilo Anđušić.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić