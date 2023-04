TO NIKAD NEĆEMO ZABORAVITI REAL MADRIDU! Mijailović i Obradović se obratili navijačima Partizana

Željko Obradoić i Ostoja Mijailović oglasili su se poslije drugog meča Partizana i Reala i tuče u Madridu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je na korak do plasmana na fajnal-for Evrolige. U četvrtfinalnoj seriji vodi sa 2:0 i nedostaje mu još jedan trijumf za mjesto u Kaunasu (Litvanija). Prvu meč loptu imaće u rasprodatoj "Areni", a prije svega toga navijačima su se obratili predsjednik kluba Ostoja Mijailović i trener Željko Obradović. Žele da smire strasti poslije haosa i tuče koja je obilježila završnicu drugog meča u Madridu.

Trofejni stručnjak želi da o tome prestane da se priča. "Volio bih da naši navijači shvate da je ovo dio sporta. Igrači su pričali između sebe i na tome treba da se završi. U dvije utakmice u Madridu naišli smo na fenomenalno gostoprimstvo Reala, svi su tu osjetili i u Beogradu treba da im uzvratimo, da se nijedan igrač, član stručnog štaba ili navijač Reala ne osjeća neprijatno, već da iz Beograda pošaljemo sliku kakva je uvijek bila na našim utakmicama", poručio je Obradović, a prenosi zvanični sajt kluba.

Prvi čovek crno-bijelih pohvalno je govorio o španskom klubu. "Moram da kažem da je Real jedan od šest klubova koji je glasao da Partizan igra Evroligu, to nećemo nikada zaboraviti Realu, kao ni ostalim klubovima koji su glasali za nas. Željko je sa Realom osvojio jednu titulu Evrolige. Ova situacija, nesportsko ponašanje, mora biti kažnjeno. Klubovi moraju da plate. Savjet je da se ovakve stvari ne dešavaju, nekima mogu život, karijere da budu ugrožene. Igrači su borci, daju sve od sebe, dogodi se taj trenutak, svima kasnije bude žao. Sve to se dogodilo u 10 sekundi, to je greška aktera, učesnika i ne smije da se događa. Bili smo jako dobro dočekani od strane Reala", zaključio je Mijailović.