Đurović opet ŠOKIRAO: Partizan je DOBIO u tuči, to NIJE NORMALNO!

Poznati košarkaški trener Vlade Đurović govorio je o tome šta je Partizan zapravo dobio tučom u Madridu!

Partizan je u dva meča bio mnogo bolji rival od Real Madrida na terenu, ali je nakon duela u Madridu mnogo više bilo priče oko tuče koja se desila na drugom meču nego oko košarke i fantastične taktike Željka Obradovića. Iako je crno-bijeli tim žestoko oslabljen poslije povrede Dantea Egzuma i suspenzija za Kevina Pantera (dvije utakmice) i Matijasa Lesora (jedna utakmica) Vlade Đurović smatra da je iz cijele gužve nešto i dobijeno!

Iskusni stručnjak govorio je za RTS o svemu što se dešavalo u Madridu, a nakon što je istakao da bi ipak volio da Partizan izgubi treći meč kako bi Panter zaigrao na "Fajnal foru", naglasio je i da je hemija koju smo vidjeli kada je tuča u Madridu krenula "fantastična" i da "drugarstvo igrača Partizana nije normalno".

"Ima jedna stvar koju niko neće pomenuti, a ja moram. Ovo što su utrčali svi igrači Partizana to pokazuje hemiju, to pokazuje drugarstvo. To je nešto što je dobit iz ovog skandala. Utrčali smo da branimo našeg druga! Svi kako su se ponašali to znači da Partizan ima takvo drugarstvo da to nije normalno. Samo da igra Panter protiv Barselone tamo, nema šanse da izgube. Pogotovo što će sa Barselonom doći jedno 25 navijača, a sa Partizanom jedno dve-tri hiljade", rekao je iskusni stručnjak.

On je naglasio da je drugarstvo koje vlada u timu sjajno, ali da je Kevin Panter ipak morao da se suzdrži od reakcije.

"Oni su tako postali drugari da to nije normalno, jer igraju već dvije godine, osim Egzuma koji je novi. To je fantastična hemija i to pokazuje i ova tuča. Ja sam imao takvih tuča u karijeri najmanje deset i kao trener i kao igrač, imam 75 godina i ja bih reagovao isto kao Panter, jer imam kratak fitilj. Ali Panter je morao da se suzdrži", završio je on.

