Vlade Đurović o Partizanu: Od kada pratim košarku ovo nisam vidio, Željko ima nešto!

Poznati srpski trener potpuno otvoreno govorio o Partizanu, Realu, kazni Evrolige...

Izvor: RTS/Screenshot

Trofejni srpski trener Vlade Đurović komentarisao je kazne koje je Evroliga izrekla Real Madridu i Partizanu. "Mislim da je trebalo i Ljulj i Musa da budu kažnjeni. Mislio sam da će Jabusele bar godinu dana biti kažnjen. Kao prvo, što nije napao Lesora, koji bi mogao da mu pruži otpor, već je napao igrača od kojeg je 30 kilograma mišića teži? On je najjači na terenu, bez dileme. Kako je bacio Egzuma, mogao je da mu slomi i lobanju, nos, kičmu, kukove...", rekao je on za Radio-televiziju Srbije.

"Ne smijemo da zaboravimo jedno uz priču da je ovo bio skandal, da to ne treba košarci i tako dalje. Vjerujte mi, o ovome će da se priča. Ne valja što se ne priča o trenerskoj klinici Obradovića. Ovo je najbolja košarka Partizana od kada ja pratim košarku. I za vrijeme Duška Vujoševića i u Istanbulu 1992. kad je osvojena evropska titula, nije tako odigrana. Zrela, vodiš protiv Reala u njegovoj hali od prvog do zadnjeg sekunda, tako složena, više igrača je dalo doprinos, fantastično", rekao je on,.

"Kevin Panter je as, njega udaraju, dobio je mnogo ovakvih udaraca, morao je da se uzdrži. Vodimo 15 razlike, ponizili smo Real, imamo dva slobodna bacanja, Sreten Radović je svirao nesportski faul, imamo loptu sa strane, može da bude 20 razlike. Da je taj faul bio na Egzumu ili Avramoviću, mislim da ne bi tako reagovali. Nažalost, Panter koji u posljednje vrijeme igra sjajno i koji je odlučio prošlu utakmicu fantastičnim košem, u zadnjoj sekundi, uz odraz od skoro metar, skokom unazad... Što da to upropastiš sve? Sad računam da je bolje za Partizan da izgubi prvu utakmicu".

Partizan u utorak igra bez Matijasa Lesora na poziciji centra i sa Alenom Smailagićem kao jedinom "peticom". Sa druge strane, za Real bi mogao da zaigra Valter Tavares, najbolji centar Evrope. "Nažalost, pobijediće Partizan", rekao je Đurović. "Onda Panter neće igrati protiv Barselone. Volio bih da Partizan prvu izgubi, a drugu dobije, da istekne Panteru kazna. Bio sam malo trener, pa sam i Željka trenirao, on je u ovakvim utakmicama kao riba u vodi. On ovakve utakmice dobija. Polufinala i finala se ne igraju, već pobjeđuju. On je protiv Zadra i Igokee običan trener, ali kad dođu ovakve utakmice, on 'nešto' ima. Rekao bih Amerikancima - 'Bar osmorica igrača Partizana ne zna ko je trener Reala. Samo dođite do egal situacije i onda pustite Željka'.

"Ne možeš da igraš da izgubiš i nećeš da izgubiš, jer je to najgore. Niko neće htjeti da izgubi, ni publika neće htjeti. Tu su Smajli i Ledej da kontrolišu skok, a ovi drugi koji budu igrali... Biće to tako nahajcano, samo se plašim upaljača ili flaše vode, da ne suspenduju Arenu. Kad se pojave na terenu, ništa se neće čuti. Jabuseleu je bolje što nije došao, spasao se, ne znam kako bi ostao živ. Partizan će dakle dobiti, ali bolje da izgubi. Partizan ide u Kaunas sigurno".

"To što su utrčali igrači Partizana pokazuje hemiju, drugarstvo, to je dobra strana skandala. Brane druga, imaju drugarstvo koje nije normalno. Samo da igraju sa Panterom sa Barselonom i nema šanse da izgube. Pogotovo zato što će sa Barselonom da dođe 25 navijača, a sa Partizanom jedno 2-3 hiljade. I to je to".

