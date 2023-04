HOĆE LI PANTER IGRATI NA FAJNAL-FORU AKO PARTIZAN PROĐE? Iz Evrolige za MONDO objasnili ključni detalj

Evroliga je objasnila važan detalj oko kazne za Kevina Pantera.

Opšta tuča na terenu u Madridu između košarkaša Partizana i Reala obeležila je završnicu meča u španskoj prestonici. Srpski tim dobio je taj meč (95:80), poveo sa 2:0 u četvrtfinalnoj seriji, ali je poslije kazne Evrolige ostao bez Kevina Pantera i Matijasa Lesora. Kapiten je suspendovan na dvije, a francuski centar na jednu utakmicu. Poslije svega što se dogodilo navijači su na društvenim mrežama konstantno postavljali jedno pitanje - hoće li Amerikanac sa srpskim pasošem moći da igra na fajnal-foru ako crno-bijeli prođu?

Upravo to bilo je i pitanje koje je MONDO poslao čelnicima Evrolige, kako bi stvari bile razjašnjene do kraja. Stigao je odgovor. "Suspenzija za Kevina Pantera odnosi se na dvije utakmice, a to uključuje i fajnal-for. U teoriji, ako bi Partizan pobijedio Real u trećoj utakmici, on ne bi mogao da igra u polufinalu", poručili su za MONDO iz elitnog takmičenja.

Podsjetimo, na oko dva minuta prije kraja Serhio Ljulj napravio je nesportski faul na Panteru, Kevin je podigao pesnicu u vis i onda su skočili ostali igrači. Geršon Jabusele divljačkim potezom bacio je Dantea Egzuma na parket i tom prilikom ga povrijedio. Evroliga je poslije svega suspendovala Jabuselea na pet mečeva, Gabrijela Deka i Lesora na po jedan meč i Pantera na dvije utakmice. Treći susret srpskog i španskog tima igra se u rasprodatoj "Areni" u utorak 2. maja od 20.30 časova.