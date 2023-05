GDJE JE NESTAO MVP EMBID? Boston zakazao "majstoricu", a centar Filadelfije se nije vidio kad se lomilo!

Boston je pobijedio Filadelfiju, a Džoela Embida nije bilo kada se meč lomio.

Izvor: Profimedia

Boston je pobijedio Fladelfiju na gostovanju (95:86) i zakazao sedmu utakmicu. Igraće "majstoricu" pred svojim navijačima u "TD Gardenu" i pokušaće da prođu do finala Istoka. Međutim, ono što su mnogi primijetili jeste da je Džoel Embid nestao u završnici. Kada je bilo najvažnije i kada se lomilo, nije bilo MVP-ja NBA lige...

Na 6:13 do kraja meča Embid je dao svoj 26. poen na meču, za izjednačenje (81:81) i to je bio posljednji njegov koš na utakmici. Džejms Harden i Tajris Maksi pokušavali su za domaći tim u tim momentima, nisu se proslavili, dok je Embid u tih šest minuta uzeo ukupno dva šuta i oba je promašio. Džejson Tejtum tada je preuzeo odgovornost, uzeo loptu, iako je igrao slabo do tada (samo sedam poena, 0/7 za tri), dao je četiri trojke i prelomio meč.

Kada je lista strijelaca u pitanju, kod pobjednika istakli su se Markus Smart (22, 7sk, 7as), Tejtum (19, 9sk, 6as, 4/11 za tri, 1/10 za dva) i Džejlen Bran (17, 6sk, 4as). Na drugoj strani su najefikasniji bili Embid (26, 10sk), Maksi (26, 5sk), dok je Harden dao samo 13 poena (4/10 za dva, 0/6 za tri).