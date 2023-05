Jokić je MVP NBA lige, a ne Embid! Gasolu nije jasan jedan detalj: Zašto to nije prelomni faktor za nagradu?

I Pau Gasol smatra da je Nikola Jokić trebalo da bude proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je trebalo da bude MVP NBA lige, a ne Džoel Embid. Tako smatra legendarni španski košarkaš Pau Gasol. Ni njemu nije jasno po kom tačno kriterijumu je dodijeljena nagrada za najkorisnijeg igrača u najjačoj ligi svijeta. Posebon zbog činjenice da je Denver bio prvi na Zapadu.

Čuveni centar i dvostruki šampion sa Lejkersima dotakao se priznanja koje je ove godine pripalo Džoelu Embidu.

"Debata oko MVP titule bila je drugačije nego svih prethodnih godina zato što je Jokić osvojio nagradu dva puta zaredom, kao i Janis prije njega. Da, Embid je zaista igrao na visokom nivou i bio je kandidat, dobio je priznanje, ali se prije glasanja najviše raspravljalo o tome da li Nikola može tri puta uzastopno da osvoji. Njegov tim bio je prvi na Zapadu, igra isto ili čak i bolje nego prethodnih sezona. AKo mene pitate, ako je vaša ekipa prva, to treba da bude prelomni faktor prilikom dodjele MVP priznanja", rekao je Gasol za "Eurohoops".

Ima riječi hvale i za centra Filadelfije, ali smatra da je nagrada trebalo da bude u rukama Srbina.

"Siksersi su bili treći na Istoku, to je dobra pozicija zaista, ali nije kao prva. Uglavnom MVP dolazi iz ekipe koja je prva. Ipak, ne treba zaboraviti da su mediji ti koji glasaju i odlučuju. Džoel je dobio nagradu, srećan sam zbog njega i drago mi je što su on, Jokić i Adetokumbo igrači koji dolaze van Amerike i to samo govori o tome koliko je veliki uticaj košarkaša koji stižu sa drugih prostora."

Dotakao se i teme naturalizovanih igrača u reprezentaciji.

"Takva su pravila, mada to dozvoljava da igrač dođe u nacionalni tim iako nema baš nikakve veze sa zemljom za koju treba da igra. Smatram da bi trebalo da postoji čvršća veza između košarkaša i reprezentacije, kada sam ja igrao za Španiju to su bili Nikola Mirotić i Serž Ibaka koji su tu odrasli, dugo vremena su proveli, pričaju isti jezik. Znam da je pozivanje Lorenca Brauna u tim izazvalo dosta kontroverzi, ali ako vam to daje ekstra kvalitet i veće šanse da pobijedite, zašto da ne? Navijači vole kada reprezentacija pobjeđuje i kada igra dobro. Čuo sam da Grci žele Tomasa Vokapa u tim, ako budu pobjeđivali i publika će biti srećna i zvaće ga Grkom, čak i ako on to nije", zaključio je Gasol.