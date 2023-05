NBA as potrošio 500.000 dolara na prvom dejtu, reperka htjela samo zabavu: Raspao se u plej-ofu, a ona je razlog?!

Posljednjih dana u SAD se često priča o njihovom odnosu, da li su zajedno ili je prvi sastanak bio izuzetno neuspješan za njega.

Plejof u NBA ligi završen je za ekipu Golden Stejt Voriorsa, jer je aktuelni šampion u polufinalu Zapada poražen od Los Anđeles Lejkersa. Jedno od najvećih razočaranja navijača u toj seriji bio je Džordan Pul koji je djelovao potpuno odsutno i u ofanzivnom dijelu nije dao nikakav doprinos - iako se mnogo očekivalo od njega.

Potencijalni razlog za to su ljubavni problemi koje je u javnost iznio američki reper "Cam'ron". On tvrdi da je Pul "izgubio glavu" za reperkom Ajs Spajs, koja mu je već na prvom dejtu ispraznila džepove, a onda mu dala do znanja da nije zainteresovana. Moguće je da je takvo ponašanje pjevačice psihički potpuno uništilo Pula u najvažnijim mečevima sezone.

"Ovo nisi ti od prošle godine, brate. Vrati se u Milvoki i razmišljaj o tome. Shvati, sad izgledaš budalasto! Ljudi me pitaju zašto mu čuvam leđa? Kada počnete da izlazite sa Ajs Spajs ljudi počnu drugačije da vas gledaju. A njoj se je*e za to. Ona je iz Bronksa, druže. Jesi bio nekad u Fordhem roudu? Nisi? Sljedeći put kad odeš u Njujork posjeti Fordhem roud, Konkurs, Hajbridž, Južni Bronks... Pogledaj na šta si potrošio pola miliona dolara dok misliš da si 'divljao'", rekao je američki reper i tako otkrio neke od detalja ove avanture. Pogledajte kako izgleda Ajs Spajs:

Navodno, Džordan Pul je tokom prvog sastanka sa Ajs Spajs potrošio oko pola miliona dolara. Između ostalog joj je kupio automobil vrijedan preko 200.000 dolara, a tu su bili i brojni drugi troškovi koji nisu uspjeli da je ubijede kako je on pravi čovjek za nju. Izvori bliski američkoj pjevačici otkrili su medijima da ona trenutno nije zainteresovana za nešto ozbiljno već bi samo da se zabavlja.