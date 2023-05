Partizan i mi smo digli standarde, biće još teže: Monako treći u Evropi, princ Albert u šoku: "Da je neko rekao..."

Srpski stručnjak posjetio Kremnu, odakle su vidoviti Tarabići, pa se nakon ispisivanja želje na ceduljicu plasirao među četiri najbolja tima u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Tokom istorijske sezone Monaka u Evroligi tim je predvodio srpski stručnjak Saša Obradović, koji je prethodnih dana na društvenim mrežama otkrio na koji je način iz Kremne stigla pomoć pred put na F4 u Kaunasu. Rodno mjesto čuvene porodice Tarabić bilo je polazna tačka za nekadašnjeg beka Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije, a ispostavilo se da mu je papirić ostavljen tamo donio sreću!

Obradović je tokom gostovanja ispričao sve o sezoni koja se privodi kraju - velikom uspjehu koji je ostvario, nagradi za trenera godine koja mu je izmakla, očekivanjima, drugačijem razmišljanju mladih igrača...

"Što se tiče ovih događaja i cele sezone, mogu da kažem da proživljavam možda i najljepši dio u svojoj karijeri. Ne samo rezultatski nego što se tiče i atmosfere, euforije kakva oko košarke u Monaku nikad nije bila. Možda je prava rečenica koja opisuje iz usta princa Alberta 'Da mi je neko rekao da će Monako biti treći u Evropi, samo bih se nasmijao'. Tako je ovde shvaćen uspjeh, i realno jeste tako. Ne treba biti lažno skroman", rekao je Obradović na početku razgovora u jutarnjem programu televizije "Nova S" i dodao: "Ekipa nema armiju navijača, dvije godine igramo Evroligu i mnoge ekipe sa većom istorijom čekaju momenat da se nađu na među najbolje četiri."

Trener Monaka je ispričao i o svim faktorima koji su uticali na istorijsku sezonu Monaka. "Ima mnogo faktora, a jedan od faktora je sigurno da okupiš ljude spremne da sarađuju i da prave atmosferu koja je pobednička. Mi smo je imali u većem dijelu sezone. S obzirom na takmičenje koje ljudi označavaju kao najtežu Evroligu svih vremena, u kombinaciji sa francuskom ligom koja nije laka zbog putovanja i jer svako želi da ti skine skalp... To je jedan dio, drugi je onaj dnevni proces rada sa svim problemima. Odrastao sam u nekim drugim vremenima, zahtevima i sa nekom starijom generacijom. Sad se sve to malo promijenilo... Egomanijaci su, svi! Sa jedne strane, ne želiš da nemaš takve igrače. Oni prave neku razliku, nije to slučajno. Svi veliki sportisti, pa i fudbaleri su takvi. Normalno, u tome treba naći granicu. Nije lako to kroz cijelu sezonu, ali dobro je da sam u odnosu na sve te probleme imao dobre odluke i mislim da nam je to pomoglo", rekao je Obradović.

Srpski trener je klasičan predstavnik "jugoslovenske škole" u evropskoj školi. Disciplina mora da bude na visokom nivou, a posvećenost timu ne sme da se dovodi u pitanje.

"Što se mene tiče, ja sam možda tu specifičan u odnosu na druge ljude. Tražim fokus cijeli dan, praktično ideš u rat i treba da budeš spreman na jaku borbu. I fizički i psihički. Trošenje energije na druge stvari mi smeta, nekome je možda smiješno, ali ja skroz mislim o protivniku i pored taktičkih zamisli pokušavam da prenesem i energiju na svoj tim. Ceo dan je satkan od obaveza, video, trening, odmor, pripreme za utakmicu...",

Prethodnih dana mnogo bure u medijima izazvala je odluka Francuza da Saša Obradović ne bude proglašen za najboljeg trenera u njihovoj košarci. Zbog toga je reagovao srpski stručnjak, ali i njegov nekadašnji saigrač Igor Rakočević kojem nije bilo lako kako je došlo do takvog razvoja situacije. Ipak, postoji "objašnjenje" o kojem je govorio trener Monaka.

"Možda objašnjenje za to ima i razgovor sa mojim bivšim trenerom Laletom Lučićem, s kojim sam i dalje u super odnosima. U razgovoru mi je rekao 'Poručio ti je Boža Maljković da te potpuno razumije jer su njemu to isto uradili'. Kad mi je to rekao, možda mi je bilo i malo lakše. Razumio sam onda tu činjenicu da možda francuski trener treba da bude proglašen. Nije mi sve u životu da budem najbolji trener, iako sam već bio u tri različite zemlje. Više bi mi značila sama titula, to bi bila veća satisfakcija. Tako se vrednuje rad i trenerski kvalitet", rekao je trener Monaka.

Za sada se čini da će on imati veoma uspješan mandat u Monaku, sa kojim se neće rastati ovog ljeta. Cilj će i u narednoj sezoni biti trofeji i veliki evropski rezultati, ali neće biti nimalo lako ponoviti takve rezultate u nikad jačoj konkurenciji.

"Ja imam ugovor još dvije godine, tako da to nije uopšte sporno. Možda je malo teže očekivati da se ponovi ovaj uspjeh. Ekipe kao što smo mi, kao što je Žalgiris, kao što je Partizan su digle standarde, sad će da bude još većih ulaganja i manje mogućnosti izbora. Velike ekipe poput Efesa, Milana, Panatinaikosa će uložiti velika sredstva", rekao je Saša i otkrio da li bi Tarabići mogli da mu pomognu i naredne sezone" Vidjećemo, probaćemo! Bio sam, pokazao sam da jesam i vidjelo se da nije neistina. Naravno, više vjerujem u sebe, svoj rad i svoju posvećenost nego u ceduljicu koja se tamo nalazi."