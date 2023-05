NIKO U NBA NIJE OVAKO NAHVALIO JOKIĆA! Superstar kao da se preporučuje Denveru: Najbolji igrač lige, pusti MVP nagradu

Lilard izuzetno cijeni Jokića i na vrlo lijep način je govorio o njegovim kvalitetima.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je dvije godine zaredom bio najbolji igrač NBA lige, međutim izgleda da ni MVP lovorike neke nisu ubijedile da je zaista toliko sjajan košarkaš da je bilo potrebno da odvede Denver do finala da bi se to primijetilo. Nakon toga, svi redom hvale Jokića na najljepši mogući način, pa se sada toj koloni pridružio i Demijen Lilard koji je u superlativima pričao o "Džokeru" tokom obraćanja na Instagram "lajvu".

"Džoker je vjerovatno najbolji igrač lige. Najbolji ne osvajaju uvijek MVP nagrade i mislim da je Embid trebalo ove godine da bude MVP. Ali, Jokić je zato vjerovatno najbolji igrač lige", kazao je bez ustručavanja najbolji košarkaš Portlanda koji redovno priča o dešavanjima unutar lige.

Lilard je rekao da je Jokić igrač koji do tripl-dabla stiže "prirodno", misleći na to da nije košarkaš koji namerno budži statistiku kako su ga neki poput Kendrika Perkinsa optuživali, dok je dodao i da svaku utakmicu igra na isti način: "Ubaciće 45 poena uz 25 skokova, nekada će imati i 18 asistencija, a onda će nekad sve to imati u jednoj utakmici", kazao je Dejm i potom dodao: "Taj čovjek ne promašuje. Gledajući ga kako igra i dok igram protiv njega, jednostavno ne promašuje".

Toliko je lijepih riječi Lilard uputio Jokiću da je djelovalo kao da se preporučuje da dođe u Denver, pošto je Portland u velikim problemima i pitanje je da li će zvijezda tima uspjeti da ih izvuče. Opet, teško je da bi Meloun sada "kvario hemiju" u ekipi nakon prolaska u NBA finale.

"Nevjerovatno je pametan, može da šutira, dodaje, uz to je i timski igrač, vodi računa o tome da se uvijek ide na pobjedu. Skroman je i uvijek iskren. Volim kako stvari radi na svoj način", zaključio je Lilard.