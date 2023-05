Nikola zabacuje glavu i nema kondiciju! Šta je Amerikanac 2014. pisao o Jokiću i šta kaže sad: Niko nije mogao da zna...

Oglasio se novinar i skaut koji je prije devet godina pisao izvještaj o prednostima i manama Nikole Jokića.

Nikola Jokić, dvostruki MVP NBA lige, napravio je ovog maja uspjeh karijere, jer je sa Denver Nagetsima prvi put ušao u veliko NBA finale. Odavno je Somborac nadmašio sva očekivanja, a među prvima koji su uopšte govorili o tome šta Jokić može i ne može bio je skaut i američki novinar Kevin O'Konor, koji je 2014. pisao izvještaj o prednostima i slabostima tada centra Mege.

"Ovo je moj izvještaj o njemu. Niko nije mogao da predvidi da će se pretvoriti u igrača kakav je danas", rekao je O'Konor i objavio kompletan izvještaj igrača koji je trenutno najveća napadačka sila na svijetu.

Počnimo od zabavnijeg dijela - Jokićevih slabosti!

"Nikola ima dobar raspon ruku i brza stopala, ali nema veliki vertikalni odraz, što ograničava njegov skok u cjelini. Takođe, nije previše ni 'zaštitnik obruča'. Muči se da pogodi u duelu preko protivnika i talentovani plejmejker može da projuri kraj njega. Mora da popravi tehniku".

"Mora da doda ojača i gornji idonji dio tela. Tokom 'Hup samita' često su ga nadjačali protivnici. Uz to, može da popravi formu šuta, da ubrza izbačaj da bi što prije izbacio loptu. Takođe, zabacuje glavu. Dodatna snaga pomoći će njegovoj 'završnici', nakon što uhvati ofanzivni skok u reketu, pod uslovom da je njegova žestina problem, mada djeluje da to nije slučaj. Uz to, njegova kondicija bi isto mogla da bude problem, jer djeluje da sagori veoma brzo tokom mečeva u kojima mora da se jurca sa jedne na drugu stranu terena. U tim trenucima i njegov doprinos opada", napisao je O'Konor.

Među Nikoline kvalitete on je ubrojao to da je jedan od najboljih dodavača među visokim igračima, da ne rizikuje, da je veoma pametan sa loptom i da mu igra ide 'glatko' u reketu.

"Djeluje da je uvijek u kontroli, ima sjajan rad nogu i dodir", naveo je on. Skaut je primijetio i da je Nikola za prethodnih godinu dana drastično napredovao kada je u pitanju šut za tri poena, a Jokićeve sposobnosti da dodaje i šutira ocijenio je kao "Nikolinu veliku prijetnju za protivnika".

Procijenio je tada i da će ga se protivnici plašiti zbog igre rukama kada "nabaci" snagu, prognozirao je da može da bude dobar defanzivac pod košem, kao i da je, u cjelini, veoma pametan igrač koji je samo zajednu sezonu drastično napredovao. "Motivacija ne djeluje kao njegov problem", tačno je pogodio Kevin O'Konor.

Danas o srpskom košarkašu priča cijeli svijet i ne postoji igrač koji može da zaustavi Somborca.

