JOKIĆ NE BI USPIO U ZVEZDI I PARTIZANU! Miško objasnio zašto Nikola nije za "vječite": Tamo ne bi imao jednu stvar

Miško Ražnatović, agent najboljeg srpskog košarkaša, pričao je o tome šta bi se dogodilo sa Nikolom Jokićem da je igrao za Crvenu zvezdu ili Partizan.

Srpski košarkaš Nikola Jokić u ovom trenutku je vjerovatno najbolji košarkaš na svijetu iako u njegovom vlasništvu više nije MVP nagrada. Maestralno igra Jokić u plej-ofu i odveo je Denver od svog prvog NBA finala, a svaki put kada se tako nešto desi mediji u SAD podsjete da je bio tek 41. pik na draftu 2015. godine, kao i da ga gotovo niko nije uzimao za ozbiljno jer je dolazio iz malog kluba i imao je još na sve to tijelo neprilagođeno standardima ozbiljne košarke.

Kod nas je vladalo uvreženo mišljenje da je nemoguće doći do velikog kluba bez nastupa za Crvenu zvezdu i Partizan, a Jokićev agent Miško Ražnatović je u podkastu "Biznis priče" poručio da je za razvoj Somborca i te kako bilo korisno što nije igrao za "vječite", odnosno smatra da danas ne bi bio tu gdje jeste da je nastupao za njih umjesto za Megu.

U podkastu, koji je objavljen 2021. godine u vrijeme kada je Nikola Jokić imao jedno MVP priznanje, Ražnatović je podsjetio da je Somborca pronašao dok je listao novine i primijetio da ima nevjerovatne brojke, tako da je odlučio da to bude prvi košarkaš koji će dobiti šansu čak i bez uvida skauta u njegove sposobnosti. Primijetio je da ima talenat i da uz rad "nešto može da bude od njega", a ostalo je istorija.

"Rekao sam ja to i njemu...", počeo je Miško Ražnatović odgovor na pitanje šta bi bilo da je otišao u Zvezdu ili Partizan: "To što sada imamo se nikako ne bi dogodilo. Ne zato što su treneri Mege bolji od onih u Zvezdi i Partizanu, jednostavno - Nikola je bio mlad, fizički slab, zaista je bio klinac, trebalo je strpljenja i trebalo ga je čekati. Da je završio u Zvezdi ili Partizanu a ne u Megi, to mu se tamo ne bi desilo. Ne bi ga tamo čekali. Ali ih ne treba osuđivati zbog toga, pa oni moraju da pobjeđuju. Ne mogu Zvezda i Partizan da trpe tamo nekog klinca mjesec dana da napravi četiri loše utakmice jer navijači prave pritisak. A taj pritisak je sve veći razvojem društvenih medija i portala".

Objasnio je Miško Ražnatović da apsolutno razumije Crvenu zvezdu i Partizan i da govori samo iz ugla perspektivnog igrača: "Oni imaju taj drugačiji koncept i zbog toga sve teže uspijevaju da izbace neke igrače, jer su primorani da jure rezultate. Ne možeš da juriš rezultate, a da daš Miciću da sa 16 godina bude prvi plejmejker ili Jokiću sa 18 da bude centar. To je nemoguće. Mega je to mogla i uvijek će moći i to je to", rekao je Ražnatović.

"Apsolutno ne želim da veličam ulogu u Megi u smislu njegovog talenta, bio je tu talenat, samo je bilo važno da se istrpi i da mu se dozvoli da neke njegove bubice i greške, da ih napravi, da se to koriguje i bude ih manje, ali bez sankcija po minute i to je donijelo rezultate".

Podsjetimo, Nikola Jokić je dvostruki MVP regularnog dijela sezone u NBA ligi, a dobio je i priznanje "Medžik Džonson" koje se dodjeljuje najboljim igračima finala Zapadne konferencije pošto je "počistio" Lejkerse. Za šampionski prsten, prvi u karijeri, boriće se vjerovatno protiv Majamija, iako klub sa Floride nije još zvanično potvrdio plasman u finale jer ih je Boston pobedio i smanjio tako rezultat u seriji na 3:1.

