Hrvati pitali Miška da uporedi Jokića i Dražena: Teško mi je da priznam to, ali on je ipak bolji!

Miško Ražnatović je u mladosti obožavao da gleda Dražena Petrovića, ali ipak rodio se neko bolji i od "košarkaškog Mocarta".

Izvor: MN PRESS

U velikom intervjuu za "Jutarnji list" Miško Ražnatović je pričao o razlikama između srpske i hrvatske košarke, a dotakao se i Nikole Jokića i Dražena Petrovića! Nakon što je objasnio šta je razlika između produkcije vrhunskih igrača u Srbiji i u Hrvatskoj morao je da prizna da ga je Nikola Jokić zapravo iznenadio.

Niko, pa čak ni čovjek koji prati njegovu karijeru toliko dugo, nije mogao da pretpostavi da će momak iz Sombora sada jurišati ka NBA titulu i biti dvostruki MVP najjače košarkaške lige na svijetu.

"Nisam očekivao da će izrasti u ovakvu zvijezdu, niti je bilo ko drugi to očekivao. Vidjelo se da je nevjerovatan talenat, da ima nešto prirodno u sebi, bio je specifičan mali. Ne postoji igrač s ovih prostora za kojeg bih pomislio da će biti dvostruki MVP NBA lige, pogotovo bez atletskih sposobnosti. Drago mi je da me je demantovao, igra nevjerovatno i nadam se da će tako nastaviti. On ne obraća pažnju na zbivanja pored terena, na društvene mreže i ostale stvari. Stvarno je skroman i na mjestu. U intervjuima i javnim nastupima pokazuje da je ozbiljan i pametan, vrlo sam zadovoljan s njim, ne samo na košarkaškom nivou, nego i zbog činjenice da je i izvan terena gradio imidž i postao čovjek na kojega se nove generacije trebaju ugledati", rekao je Miško Ražnatović.

Dodao je i da je jako volio Dražena Petrovića i uživao u njegovim igrama, ali ipak teška srca mora da prizna - "Džoker" je bolji od njega!

"To je velika ljubav, uvijek mi je bilo teško da priznam da je neko bolji od njega, ali ovo što je Nikola Jokić napravio je možda ipak neki nivo ispred, a svi ostali su daleko iza. Naravno, moramo uzeti u obzir vrijeme u kojem je Dražen igrao, NBA je tada bio zatvoren za strane igrače. Davati preko 40 poena, biti u trećoj najboljoj petorci lige… To su nevjerovatne stvari za NBA iz 90-ih godina. I dan danas, njegova košarka, ta gracioznost pokreta, najveći je spoj između sporta i umjetnosti koji sam ikada video", rekao je na kraju Ražnatović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!