"Hrvatska ima najveće talente u Evropi, ali nije kao Srbija!" Miško objasnio razliku: Vidite Partizan, to je tema broj 1

Miško Ražnatović je istakao da Hrvatska ima velike talente, ali jednostavno u zemlji nema strasti i posvećenosti kao u Srbiji.

Izvor: MN PRESS

U velikom intervjuu za "Jutarnji list" u Hrvatskoj dotakao se najpoznatiji evropski košarkaški agent Miodrag Ražnatović mnogih tema, a između ostalog i mladih igrača u Srbiji i Hrvatskoj. Ražnatović je istakao da Hrvatska ima jako talentovane igrače, ali da oni jednostavno kroz sistem ne uspijevaju da se transformišu u kvalitetne seniorske košarkaše.

Istakao je da sada u uzrastu od 10 do 12 godina Hrvatska ima pet od najvećih deset talenata u Evropi. Ali sada je na sistemu da od njih napravi kvalitetne igrače.

"Igrači su vrlo dobri, ali nekako sve zajedno to ne izgleda dobro. Iskreno, ne mogu da zaključim zašto, niti sam se bavio analizom, ali jednostavno stvari ne funkcionišu kao tim, iako imaju veliki potencijal. Naročito što se tiče mlađih "klinaca", koji su sada u dobi od 13-14 godina. Recimo, u uzrastu od 10 do 12 godina, rekao bih da među deset najvećih talenata u Evopi, pet ih dolazi iz Hrvatske. Talenata će uvijek biti, samo je pitanje kako će se sa njima raditi i kako će se uopšte organizovati sistem" rekao je on.

Naravno, uslijedilo je pitanje hrvatskih novinara kako to da u Srbiji ti talenti uspijevaju da se transformišu u igrače poput Nikole Jokića, Vasilija Micića...

"Najveća razlika je u strasti, u posvećenosti. U Srbiji je košarka tema broj jedan, velika su ulaganja i ljudi zaista žive za košarku. Na primjer, da Partizan ima dvoranu koja prima 50.000 gledalaca, oni bi je i napunili. U Hrvatskoj je potpuno drugačije, ne znam je li se to dogodilo zbog uspjeha u fudbalu, ali ljudi kao da su izgubili želju, strast i energiju koja je neophodna da bi se napravio iskorak", rekao je Ražnatović.

