Partizan bolji nego u Istanbulu '92! Miškova šok tvrdnja: "Poštujem Đorđevića i Danilovića, ali sad bi bili posljednji!"

Uticajni košarkaški menadžer pričao o situaciji u kojoj se nalazi Partizan i povukao paralele između tekuće sezone i generacije koja je 1992. godine pokorila Evropu.

Košarkaši Partizana već su napravili veliki korak ka plasmanu na završni turnir Evrolige ove sezone, a brejk u Madridu (89:87) večeras će imati priliku da ukrase još jednim i tako "Kralja" bace na konopce. Utakmica Real Madrida i Partizana izaziva mnogo pažnje širom košarkaške Evrope, a među navijačima crno-bijelih kao bomba će odjeknuti i izjava agenta Miška Ražnatovića čiji se intervju pojavio u javnosti pred ovaj susret.

Uticajni menadžer komentarisao je trenutnu situaciju u srpskoj klupskoj košarci, a novinare koji su razgovarali sa njim zanimalo je da li je ovo najbolja situacija još od 1992. godine. Tada je Partizan trojkom Saleta Đorđevića stigao do titule evropskog šampiona u Istanbulu, što se do danas smatra najvećim uspjehom u srpskih košarkaških klubova. Po mišljenju Ražnatovića današnji Partizan je mnogo jači od tog, a slavna generacija bila bi najslabija u Evroligi!

"Sada je bolje nego u to vrijeme. Nekada je u Evroligi bilo 10 timova. Da je taj tim Partizana igrao u današnjoj Evroligi, bio bi posljednji - uz dužno poštovanje onim velikim talentima poput Saše Đorđevića ili Predraga Danilovića. Bilo je 14-16 utakmica, koliko se sjećam. Sada je oko 40, i sve je zaista drugačije. Nekada ste morali da pobijedite jedan ili dva španska tima i jedan italijanski, a sada je tu gomila španskih klubova i drugačije takmičenje. Očigledno, ovo je najbolja godina u istoriji srpske klupske košarke jer oba tima imaju odlične budžete. Oba tima su potpisala odlične igrače i trenere. Uzbuđenje u gradu je na najvišem nivou ikada", rekao je u razgovoru za "BasketNews" agent Miško Ražnatović.

Aktuelni sastav Partizana stvarno igra fantastičnu košarku i nalazi se na putu ka F4, što su prepoznali i navijači kluba. Podrška tokom cijele sezone bila je na izuzetno visokom nivou, a i pred treći meč četvrtfinalne serije vlada pomama za ulaznicama na beogradski spektakl. Velikih mečeva biće još, a Miško jedva čeka finale ABA lige.

"Ovo što se dešava oko Partizana je apsolutno suludo. Karte su veoma skupe. Niko ne pita za cijenu, navijači samo kupuju. Vjerujem da bi, kako je rekao predsjednik kluba, da se igra na fudbalskom stadionu bio pun. Čak sam i u veoma teškoj poziciji jer ljudi ne mogu da shvate da ne mogu da nađem karte. Zove me oko 50 ljudi, a ja kažem da je to nemoguće. Vjeruju da ne želim da im pomognem. Ali tri nedjelje prije utakmice nije bilo karata. Nikada nisam očekivao da će igrači kao što su Kampaco, Ledej, Panter ili Naneli igrati u Srbiji. Ali hvala Bogu da su tu, a košarka je tema broj jedan u Srbiji. Ne politika, već košarka. Mogu samo da zamislim šta će biti za dvije nedelje kada Crvena zvezda i Partizan budu igrali u finalu Jadranske lige. Biće to zaista nešto posebno", dodao je jedan od najuticajnijih ljudi evropske košarke.

