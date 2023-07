Vasilije Micić će se konačno oprobati u najjačoj ligi svijeta, a ne sviđa se to baš svima.

Izvor: MN Press/Tweet/BasketNews/Screenshot

Vasilije Micić je dugo čekao, vagao. a sada se konačno odlučio da se oproba u NBA ligi. Potpisao je trogodišnji ugovor sa Oklahoma Siti Tanderima, a iako su mnogi jedva čekali da ga vide u najjačoj ligi sveta, nekima se njegova odluka da ode preko okeana ne sviđa.

Bek Karšijake, MVP i osvajač Evrokupa 2016. godine i brat NBA zvijezde Si Džeja Mekoluma Erik Mekolum pričao je zašto mu se Micićeva odluka o odlasku u Oklahomu ne sviđa. Smatra da su tamo karte podijeljene kada je u pitanju minutaža na spoljnim pozicijama i ne vidi šansu da se Micić tu izbori za mjesto.

"Ne sviđa mi se Micićeva situacija. Džoš Gidi je bio šesti pik na NBA draftu, prosječno je bilježio 17 poena i 8 skokova uz 6 asistencija, igrao je po 31 minut po meču. Visok je, ima 20 godina, on je budućnost kluba. Tu je i Šej Gildžus Aleksander, jedan od najboljih bekova lige koji je prosječno bio na terenu 36 minuta, a pričamo o čovjeku koji po meču postiže skoro 32 poena. Radi šta god hoće na terenu, on je superzvijezda, ali to ljudi ne shvataju jer igra za Oklahomu", počeo je Erik Mekolum.

Vidi opis Amerikanac brutalan: Šta će Micić u NBA, nema šanse da tamo igra! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 8 / 8

Bivši košarkaš Galatasaraja, Efesa, Uniksa, Himkija i Lokomotive Kubanj istakao je da pored velikih zvijezda koje Oklahoma razvija klub ima i nekoliko igrača koji čekaju šansu sa klupe i koji takođe ne planiraju da ustupe svoje minute Vasiliju Miciću.

"Ta dva mjesta su zakucana, ne može niko da ih uzme. Ako to pogledate imate 10 minuta na poziciji pleja i 17 minuta na poziciji beka, a sve to ako pretpostavimo da ovi momci neće igrati više minuta naredne godine. Tu je i Lugenc Dort koji ima 24 godine, plaćaju ga 12-13 miliona dolara, a prosječno bilježi 14 poena, 5 skokova i na trojci igra 31 minut po meču. To je mnogo. Imate i Tre Mana sa 18 minuta po meču a sa 22 godine on ima 8 poena prosječno po utakmici. Uz to morate da se sjetite i Alekseja Pokuševskog koji je pokazao potencijal prošle sezone, a iako je jako visok može da igra trojku. Micić mora da se bori sa svim ovim momcima za minute, a nisam ni spomenuo Ajzeu Džoa koji je odlično igrao i prosječno imao 20 minuta po meču, davao je 10 poena po utakmici uz 41 odsto šuta za tri", završio je Erik Mekolum.

BONUS VIDEO: