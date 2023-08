Novi košarkaš Borca rastao uz dva trofeja "Superbola"! Prvi put je u Evropi: Gdje god da ste, bitno je biti svoj!

Novi košarkaš banjalučkog Borca kod kuće u Americi ima dva osvojena trofeja "Superbola" NFL lige. "Gdje god da sam, uvijek je bitno biti svoj", rekao je Džo Plezent za MONDO.

Amerikanac Džo Plezent je novi igrač Borca iz Banjaluke! Igra na krilnoj poziciji i posljednje je pojačanje u timu trenera Zorana Kašćelana u predstojećoj sezoni Druge ABA lige i prvenstva Bosne i Hercegovine.

Ostvario je solidnu karijeru u NCCA (američkoj koledž košarci) igrajući tri sezone za Abilejn Kristijan Univerzitet (ACU). Najbolju sezonu imao je prije dvije godine kada je imao prosjek od 10.5 poena i 5.5 skokova za 23.6 minuta provedenih na parketu po utakmici, a u srednjojškolskoj košarci je braneći boje Blu Veli Nortvesta osvojio dvije titule prvaka države Kanzas.

Najbolji je u defanzivi, umije da šutira i daje doprinos u napadačkom smislu, ali je prvenstveno jako pristojan i prijatan (pleasent) mladić u skladu sa vlastitim prezimenom.

"Igram na poziciji krilnog centra, pomalo i šutiram, ali trudim se da opustim svoj odbrambeni kvalitet, mogu da budem i striktni čuvar", kratko je na početku razgovora za MONDO Plezent predstavio sebe kao košarkaša.

Iako je tek stigao u Banjaluku, prvi utisci o gradu na Vrbasu i Borcu su pozitivni.

"Grad se čini lijepim, malo sam prošetao sinoć i išao u SPA, koji su mi preporučili, jako sam uživao. U klubu su stvarno svi jako dobri prema meni, razgovarao sam i sa Džeronom (Martinom, koji je u međuvremenu otišao u meksički Pantera de Agvakalijentes, prim.aut), koji mi je sve pohvalio, igrače i stručni štab i stvarno se radujem što sam došao ovdje. Uzbuđen sam što sam dobio priliku da učim i napredujem", dodao je dva metra visoki Amerikanac.

Kao i svim američkim košarkašima, Plezentu je takođe glavni cilj da jednog dana dospije na NBA parkete.

"To je stvarno moj san, i dok sam igrao u Americi u NCAA ligi, ali sada je moj fokus na Borcu i ekipi ovdje i vidjećemo koliko daleko ćemo otići".

Interesantno, njegov otac Entoni, takođe je bio profesionalni sportista punih 14 sezona, ali u američkom fudbalu (NFL). Čak je osvojio dvije šampionske titule na "Superbolu" 2002. i 2004. godine.

"Istina je, moj otac je osvojio dva 'Superbola' sa Nju Ingland Patriotsima i podržao me je u odluci da dođem u Evropu. Rekao mi je da ne treba da imam 'chip on shoulder' (Ljudi koji misle da je svijet prema njima neprevedan, prim.aut), da budem profesionalac i gledam svoja posla. Da rano liježem i rano ustajem. To mi je stvarno pomoglo da se odlučim na dolazak i da razumijem cijeli ovaj proces. Na kraju dana, gdje god da ste, uvijek ćete biti 'svoji' i moći ćete da uživate u putovanju", istakao je novi košarkaš Borca, koji je rođen u Sjevernoj Karolini.

Nasmijao se na konstataciju da je i Majkl Džordan, takođe rođen u Sjevernoj Karolini. "Da, i M Džej je rođen tamo, a ja sam još pola života proveo i u Kanzasu".

Osvrnuo se potom i na predstojeći Mundobasket, gdje su Sjedinjene Američke Države prvi favorit za zlato. O aktuelnoj reprezentaciji Srbije, koju je selektor Svetislav Pešić, poveo na Svjetsko prvenstvo ne zna previše.

"Ne znam mnogo, možda malčice. Znam naravno za Nikolu Jokića, čije brojke u NBA ligi govore same za sebe. Ponikao je u srpskoj košarci, pa očekujem da i ostali igrači iz Srbije imaju slične vještine i košarkaške predispozicije", istakao je Plezent.