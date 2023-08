SVI ČEKALI PEŠIĆA, A ON ODRŽAO KONFERENCIJU! Izašao, pa rekao novinarima: "Uvijek vjerujemo u Bogdana!"

"Napad ide kroz njega, Bogdan je naš najbolji igrač, Nije dobro šutirao, ali verujemo u njega. Ja sam pogodio nele otvorene šuteve, ali sam siguran da će Bogdan biti bolji Nastavićemo da igramo kroz njega i on i Milutinov sjajno igraju pik zajedno".

16 : 15

Odličnih 20 minuta

"Generalno ne pričam o drugim timovima, pričam o mom timu. Portoriko je tim sa dobrom tranzicjom i to im je prvi kvalitet. Ako trče, ako daju trojke.. Naravno to je jedan ponosan tim sa dobrom reakcijom u drugih 20 minuta. Kako smo igrali prvih 20 minuta to je sjajno."