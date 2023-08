KAKAV DAN ZA JUŽNI SUDAN! Prva pobjeda u ISTORIJI na Mundobasketu, a sad Srbija: Samo da ne davimo loptu!

Južnosudanci neće previše slaviti pobjedu protiv Kine na Mundobasketu i okreću se Srbiji. Od reportera MONDA Nikole Lalovića sa Mundobasketa.

Izvor: Profimedia

Košarkaška reprezentacija Južnog Sudana ostvarila je prvu pobjedu u svojoj istoriji na velikim takmičenjima. Pružili su odličan otpor Portoriku, bili nadomak trijumfa na samom startu takmičenja i poklekli su tek u produžetku, da bi danas maestralno odigrali protiv Kine i ubjedljivo su pobijedili sastav Saše Đorđevića (89:69)

To znači da Južnosudanci imaju dobre šanse i za prolazak dalje i malo je reći da su svi u timu oduševljeni. Nuni Omot je poslije meča izjavio da je ovo za njega "ostvarenje sna" i da to mnogi ne shvataju, posebno ako se uzme u obzir gdje su bili prije samo dvije godine. "Ljudi kod kuće ovo gledaju, to je naša prva pobjeda na svjetskim prvenstvima. Naša priča govori za sebe o tome koliko smo daleko došli. Najzaslušniji je Luol Deng koji je ostvario svoju viziju. Sada smo tu, blagosloveni smo da budemo ovdje. Ne mogu svima da se zahvalim dovoljno. Znam da svi u timu misle isto", kazao je Omot.

Posebno zadovoljan partijom Južnog Sudana bio je selektor Rojal Ajvi koji je istakao da su se njegovi igrači "od početka do kraja držali dogovorenog plana igre", dodavši da su bili dovoljno borbeni kako bi tako maloj naciji donijeli prvu pobjedu u istoriji. Ali, ima stvari zbog kojih nisu još zadovoljni i sve zavisi od meča sa Srbijom.

"Rekao bih da ću uživati u ovome do ponoći, a onda pričati o Srbiji. Moji momci će uživati, neću da stavljam pritisak njima. Biće to zabavna utakmica i jedva je čekamo. Ne smijemo protiv njih da davimo loptu, ali moramo loptu bolje da dijelimo. To je na meni da momcima dam pravi prostor, ne smijemo protiv Srbije da budemo spori. Imali smo samo sada pet izgubljenih lopti, to je dobro. U prvoj smo imali 20", naveo je Ajvi dodavši da je ne šutiraju bez razloga toliko trojki (15/30 protiv Kine).

"Dao sam samopouzdanje mojim igračima kada su slobodni neka šutnu. Ovi igrači daju dušu i telo za ovaj tim i to se konačno vidi. Takmiče se i pobedili su. 50 odsto za tri? Moramo još više da šutiramo trojke, to je naša jača strana. Kada su momci u formi moramo da šuiramo više, 30 je ok, ali ja hoću da šutnu 40 trojki na meču".

Posebno se Ajvi osvrnuo na kapitena tima Luola Denga koji je najvažniji igrač reprezentacije, na koga svi gledaju kao na lidera iako nije najveći broj poena u njegovim rukama. "Luol Deng je srce i duša ovoga svega. On je predsjednik, bez njega ne bi bilo ništa moguće. Ja sam oduševljen što sjedim ovdje na SP. Izašao sam iz zone komfora i veoma sam zadovoljan zbog toga", naglasio je selektor.