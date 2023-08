"ZAŠTO VIČEM? JA ŽIVIM SA NJIMA!" Sale poslije poraza ostao zatečen: Kad čujete to od igrača...

Aleksandar Đorđević je bio nezadovoljan onim što je vidio od svojih igrača na meču sa Južnim Sudanom, ali ne odustaje od nacionalnog tima Kine. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića.

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Kine je ispala sa Svjetskog prvenstva pošto je izgubila od Južnog Sudana 89:69, a poslije utakmice Rui Žao je rekao da nije moguće pobijediti ako je tim fokusiran samo jedno poluvrijeme. Selektor Aleksandar Đorđević je poslije tih riječi ostao zatečen.

"Kada čujete tako nešto od igrača stavite upitnik ispred sebe. On je naš lider, ali jedan ili dva nisu dovoljno u ovakvim mečevima. Moramo svi da istupimo. Njihove trojke su presudile, a to je stvarno ono što je napravilo razliku. Oni su nam napravili razliku sa skokovima, atleticizmom, fizikom. Tri tajmauta sam iskoristio da objasnim moramo da igramo sa mislima na koš razlici, očigledno moramo da radimo na našem mentalitetu", rekao je na otvaranju konferencije Đorđević.

Nije bio zadovoljan odbranom svog tima, pogotovo u momentima kada je napad rivala isticao. Trojke koje su tada pale su prelomile utakmicu.

"Ovo je iskusan tim, mnogo igrača koji znaju sa loptom, koji znaju kako da postignu bitne trojke. Čak i na kraju napada u 23. i 24. sekundi dali su dve trojke ispred mene. To te ubije, kad ti daju trojku u facu. Nismo bili dovoljno agresivni na lopti, a oni su jako visoki, ne osjećaju kada ste im u dresu, morate drugačije da se branite. Tako je kako je, sutra je novi dan sa Portorikom. Daćemo sve od sebe, da vidimo šta će se dešava."

Zanimalo je kineske medije zašto je vikao na igrače sa klupe u nekoliko navrata. "Živm sa njima, osjećam istu frustraciju. Vrlo sam strastven kada je to u pitanju. Nekada vičemo da ostvarimo neki odgovor od igrača, pokušavam da im pomognem da prođu kroz teške trenutke. Nije sve na papiru. Ti momenti čime tim bolji", rekao je on.

Sada u slučaju pobjede Srbije i trijumfa Kine nad Portorikom može da se napravi krug od tri tima koji če imati po jednu pobjedu.

"Vidjećemo poslije sadašnje utakmice, Portoriko je jak tim, probaćemo sve da budemo što bolji. Bili smo na šutevima, a ovi momci su jako visoki. Nekada i kada ste im u dresu pogodiće. Morate da budete agresivniji nekada. Moraćemo da budemo bolji i vidjećemo šta će biti sa Portorikom"; rekao je Đorđević i na kraju je prokomentarisao borbu azjskih timova za mjesto na Olimpijskim igrama: "Znamo da Japan ima jednu pobjedu i to nam je cilj. Ako to dobro shvatimo to će nam biti prava motivacija. Ne mora to da bude pritisak, već šansa da budemo bolji", završio je Sale.