DEBAKL KINE I SALETA ĐORĐEVIĆA - RAZBILI IH I AFRIKANCI!

Težak poraz nekadašnjeg selektora Srbije na klupi azijske selekcije.

Izvor: Adria media group/ Dado Đilas

Reprezentacija Kine predvođena selektorom Aleksandrom Đorđevićem potpuno je razočarala na Svjetskom prvenstvu čiju grupnu fazu igra na Filipinima. Nakon ubjedljivog poraza od Srbije koji je bio očekivan, Kinezi su podbacili u meču protiv Južnog Sudana (89:69) i tako praktično već poslije dva meča ostali bez šansi da se plasiraju u narednu rundu.

Kineze trenutno u igri drži samo teorija - tri pobjede Srbije u grupnoj fazi za reprezentaciju Srbije, kao i njihov ubjedljiv trijumf nad Portorikancima u posljednjem kolu grupne faze. Teško je zamisliti takav scenario, posebno nakon što smo u prva dva meča vidjeli da reprezentaciji Kine ne pomaže ni "naturalizovani" NBA igrač Kajl Anderson, kojem su pred turnir dodijelili pasoš zbog porijekla njegove prabake. Prisjetite se meča protiv Srbije:

Upravo je Anderson bio najefikasniji igrač u Đorđevićevom timu sa 22 postignuta poena, ali to nije bilo ni blizu dovoljno za pobjedu. Igrač Minesote šutirao je 6/13 za dva poena, imao dvije izgubljene lopte i četiri napravljene lične greške, pa se ne može reći da je bio pravi lider tima na ovom susretu. Sa druge strane, kao i u prvoj rundi, u dresu reprezentacije Južnog Sudana najefikasniji bio je Karlik Džons koji je postigao 21 poen, iako i on zna da "privatizuje" igru nacionalnog tima.

Što se tiče same utakmice, Portorikanci su na kraju prve dionice imali osam poena prednosti, a tokom drugog dijela je ona bila i dvocifrena. Uspjela je Saletova ekipa da se vrati i na odmor ode sa pristojnih 44:40 za Južni Sudan, ali... Kada se očekivala reakcija u nastavku, Kinezi su ostali bez snage. Samo su u uvodnih nekoliko minuta treće četvrtine bili bolji od rivala, prije nego što im se igra u potpunosti raspala. Tada je afrička selekcija preuzela kontrolu nad utakmicom i do kraja stigla i do 20 poena prednosti.