ZBOG SALETA SVE PUCALO OD EMOCIJA! Srbija mu pokvarila rođendan, a on otvorio dušu: "Dao sam im dio sebe"

Veoma emotivno bilo je u Manili prije, tokom i poslije utamice Srbije i Kine.

Izvor: Adria media group/ Dado Đilas

Srbija je pokvarila 56. rođendan Aleksandru Đorđeviću pošto je u subotu 26. avgusta srušila Kinu prilično ubjedljivo na Mundobasketu (105:63). Tim koji sa klupe predvodi bivši selektor "orlova" nije ni u jednom trenutku imao šansu za iznenađenje. Tokom himne je Sale emotivno reagovao, pa je to potvrdio i na konferenciji za medije poslije meča kada je priznao da mu nije bilo svejedno.

Zbog svega toga FIBA je napravila tekst o njemu i podsjetila da je Đorđević vodio srpski tim od 2013. do 2019. godine i da su četvorica igrača iz tog perioda i sada u ekipi - Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Stefan Jović i Nikola Milutinov. Sa njima su pričali o Saletu. "On je bio fantastičan za nas, prije toga je igrao za reprezentaciju. Ipak, svi mi smo profesionalci i došli smo ovde da pobjeđujemo, srećan sam što smo u tome uspjeli", poručio je Bogdan.

Samo riječi hvale imao je i iskusni plejmejker. "Bilo je baš emotivno, znali smo da je njegov rođendan i ovim putem želim da mu poželim sve najbolje. Pričali smo u hotelu, ali emocije ostaju van terena. Pričaćemo još sigurno, ali ovo je utakmica", dodao je Jović.

Marko ga zna i kao trenera u klubu i selektora. "Radili smo zajedno i u Fenerbahčeu, tako da se dobro poznajemo. On je legenda, jedno od najvećih imena u srpskoj i jugoslovenskoj košarci. Lijepo je vidjeti ga i takmičiti se protiv njega, Kini želim sve najbolje", kazao je Gudurić.

Ni njemu nije bilo lako. "Bilo je baš emotivno. Svi znaju odakle sam i šta sam uradio sa tim momcima, veliki broj njih sam odabrao i trenirao. Ponosan sam zbog onoga šta sam ostavio i ponosan sam na to kako su sazrili i kao ljudi i kao igrači. Vjerujem da sam i ja imao uticaj na to, jer sam im dao dio svog znanja i ličnosti. Želim im sve najbolje i da idu do samog kraja na turniru", zaključio je Đorđević.