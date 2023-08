HOĆEŠ DA OPLJAČKAŠ ENGLEZA? PA NORMALNO! U Manili samo Srbi kažu Filipincu gospodine!

U Manili nisu navikli da se neko ko je "bijeli" ophodi sa poštovanjem prema njima. Nema više problema, stigli su Srbi! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Pisali smo o tome gdje smo, šta je Manila, šta Metro Manila, a šta Kvezon Siti u kome je nacionalni tim Srbije, a kakav je narod tamo! Predivan!

Dolazak na Filipine, u Manilu udaljenu 10.000 kilometara je dugo pripreman jer se ipak ide na drugi kraj svijeta u nepoznatu kulturu, mjesto van Evrope... Uz sve to u grad od 14.000.000 ljudi koji je za nekoga iz Smedereva ne preveliki nego nesaglediv. Svima iz manjih sredina čak i Beograd izaziva nelagodu, a kada vidite manilsku gužvu tek se čovjek osjeti izgubljeno i uplašeno.

Ipak uz sve moguće mjere predostrožnosti, mora se reći da su Filipinci nevjerovatno druželjubivi i ljubazni, a to što sirotinja hoće da vas opljačka kada zađete u slamove - valjda je jasno zašto. Taj novčanik koji bi beskućnik Filipinac nekom Evropljaninu uzeo njemu bi značio nekoliko mjeseci hrane, a tom Evropljaninu samo srceparajuću priču kako mu je, eto, bilo teško u Aziji.

ZOVITE ME GOSPODINE...

Novinari koji pokrivaju Mundobasket sa lica mjesta su uglavnom smješteni u Kubau, dijelu Kvezon Sitija koji nije baš poznat kao najbezbjedniji. Ipak, dio oko hale je okružen ogromnih tržnim centrima i hotelima i tih recimo kilometar ili dva oko hale su bezbjedni, pokriveni po jednim policajcem na bukvalno svakoj prodavnici i puni zapadnjačke brze hrane, Starbaksa, fensi lokala...

Uđete li u bilo koji restoran reći će vam "Hvala gospodine". Kada vas usluže reći će vam "hvala gospodine". Kada simpatični Filipinac koji se juče zaposlio u hotelu prizna da ne zna još uvijek ništa o tome gdje je šta izviniće vam se, a kada mu kažete da je sve ok, reći će vam - "hvala gospodine". Svi oni, od čistačica do upravnika hotela su iskreno oduševljeni svojim poslovima, jer žive na korak od nemoguće bijede i jasno im je da imaju sreće da među 15 plus miliona ljudi u ovom gradu nisu među onih četiri miliona koji žive u slamovima, bez pravog krova nad glavom, struje, vode...

Spremni su da vam pomognu šta god da im tražite, samo na jedno nisu spremni. Na "hvala gospodine", "hvala gospođo", "veoma ste ljubazni" - od bijelca. Vidio sam toliko iznenađenih lica čistačica, prodavaca na ulici, kada im na njihovo "hvala gospodine" odgovorim istom mjerom, jer očigledno se to ovdje ne dešava.

Na Filipine stižu Amerikanci, Australijanci i Englezi, navikli na svoj imperijalni anglocentrični pogled na svijet u kome ne postoji "hvala" i "gospodine" za Filipince. Naravno, ovdašnjem stanovništvu je bijelac - bijelac, bilo da je on iz Srbije ili iz Amerike, pa im svakako bude čudno kada to čuju.

Bude čudno i Srbima kada vam svuda neko otvara vrata i klima glavom ponizno i zaista to nije nešto na šta kulturološki Srbin može i želi da se navikne. Često mi bude neprijatno i nepotrebno da to neko radi za mene, tako da, nije neko čudo da nijedan Srbin nije napravio lađu na Moravi i zaplovio ka novim kontinentima da ih osvoji. Jednostavno Srbi su vrlo egalitarni i narod koji nema rasistički pogled na svijet, ma šta neki o nama mislili. Zato braćo Filipinci, bar dok je ovo malo Srba tu, čućete "gospodine" i iz bijelih usta.

U DŽUBI NEMA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

Izvor: Sportklub/Screenshot

Koliko su Srbi prirodno naklonjeni slabijima i siromašnijima vidjelo se i u "Araneti" kada je igrao Južni Sudan! Apsolutno svi smo navijali za Sudance i svima je teško pao njihov poraz. Na konferenciji za medije na kojoj je predstavljan tim Sudana bilo je šest novinara - dvoje iz Južnog Sudana i četiri iz Srbije.

U miks zoni poslije meča Karlika Džonsa su zaustavili srpski novinari i postavljali mu pitanja, a ljubazna PR-ka tima mi je obećala nekoliko minuta razgovora sa jednim od njihovih igrača! Sa Denisom i Nanom, novinarima iz Sudana smo se upoznali, a Denis je bio iskreno šokiran da neko iz Evrope za nešto o Sudanu.

Ova najmlađa država na svijetu postala je nezavisna 2011. godine, ali je i nakon toga nastavljen rat, pa i sada u nekom dijelovima glavnog grada Džube ljudi pucaju. Zbog toga je uspjeh ovog tima veliki faktor homogenizacije nacije stvorene od mnogo različitih plemena i naroda, a privilegovanost najsiromašnijeg Srbina lako vidite u razgovoru sa Sudancima.

"Čekaj, u Srbiji su ljekarski pregledi besplatni? I besplatno je školovanje? Čovječe!", rekao mi je Denis koji hoće da nekada njegova zemlja bude kao Zapad, ali ipak nije i pomislio da neka država može da ode toliko daleko da vam omogući da kroz porez podmirite račune za pregled kod najobičnijeg ljekara opšte prakse. Mislite o tome kada vam red u bolnici sljedeći put bude bio predugačak, jer nije svijet samo Norveška i Švajcarska - "ima mnogo toga pod kapom nebeskom o čemu naša mudrost ne može ni da sanja", stoji u jednom dramskom tekstu.

A ENGLEZI? I NJIMA JE JASNO!

Naravno, nisu svi zapadnjaci neprijatni prema ovdašnjem stanovništvu. Ima i onih koji se ophode kulturno i normalno i jedan od njih je zvanični komentator FIBA Džoš Bet. Poznat u Srbiji jer (za moj ukus malo i previše) entuzijastično prati srpsku košarku sada vodi konferencije za medije, prenosi mečeve i ne prestaje da priča o trojkama Milana Gurovića.

Nakon napornog dana u kome je Srbija odigrala svoj prvi meč i dobila ga sa 42 poena razlike popeo sam se do terase hotela da popijem nekoliko "Red Hors" piva prije spavanja. Vidio sam da na stolu pored mene stoji neki novčanik i pitao čiji je, na šta se javio Džoš i rekao da je njegov. Kada sam mu rekao da bi trebalo da pripazi na novčanik rekao mi je da mi vjeruje.

"Ne bi trebalo"

"Zašto?"

"Zato što ću da te opljačkam!"

"Ali ja nemam mnogo novca?"

"Šta ima veze, ipak si Englez."

"A, zbog toga? Pa ok, razumijem."

I njima je jasno.

