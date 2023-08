GDE JE ON? RECITE MU: DOLAZIM MU NA KUĆU DA SE BIJEMO! Šou na konferenciji - A zato se nije pojavio?

Đanmarko Poceko je nakon pobjede Italije nad Filipinima ponovo bio u elementu. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO

Ne može bez cirkusa sa Đanmarkom Pocekom. Sada je pobijedio, po običaju nahvalio protivnika na konferenciji, ali je nakon trijumfa nad Filipinima zaprijetio Maniju Pakjau! Nekadašnji čuveni filipinski bokser je veliki ljubitelj košarke, a nije prvi put da Poceko "proziva" Pakjaa.

Italijani su pobjedom 90:83 nad domaćinom prošli u drugu fazu gdje će za tri dana igrati sa prvoplasiranim iz grupe A, što se svakako nadamo da će biti Srbija.

"Au koliko je ljudi ovdje...Ovdje je gužva kao u saobraćaju napolju (smijeh). Gdje je Pakjao, gdje je? Opet nije došao, boji se? Recite mu da ću da dođem na kuću da se bijem sa njim! A, zbog saobraćaja ga nema...", počeo je Poceko, pa nastavio:"Čestitam ekipi Filipina, uradili su fantastičan posao, ne samo danas. Treba da budu ponosni na svoje igrače. Izgubili su sve utakmice, ali su se sjajno borili. Klarkson je velika zvijezda, ali se sjajno ponašao i to me je iznenadilo. Igra sa mnogo emocija... Na prvom meču je bio mnogo tužan poslije pete lične", naglasio je on. Pogledajte kako je to izgledalo: