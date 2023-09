Tukao Luku i Lebrona, sad prijeti Bogdanu! Srbija igra protiv najprljavijeg igrača na svijetu - evo zašto ga svi mrze!

Jedan od ključnih igrača Kanade je Dilon Bruks, igrač koga bukvalno svuda isprate zvižducima i neodobravanjem. Teško da ima igrača koji je više omražen trenutno u svijetu košarke. /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

"Mislim da nije fer kako sudije nisu svirale faulove njemu, pustile su ga da bude grub na meni. Mislim da to nije fer. Dali su mu da igra jako fizički sa mnom i mislim da to nije fer. Mnogo ljudi ga ne voli, ali ga ja poštujem zbog toga što radi", rekao je Luka Dončić nakon četvrfinalnog meča Slovenije i Kanade. Igrač o kome je pričao je Dilon Bruks.

Sada će sasvim sigurno on igrati odbranu na Bogdanu Bogdanoviću iako je po poziciji krilo. Defanzivni specijalanac Kanade i novi igrač Hjuston Rokitsa blago rečeno ovdje nije najomiljeniji.

Stigli su Kanađani u Manilu tek na nokaut fazu jer su prvi dio turnira igrali u Džakarti, a kada je Bruks stigao na Filipine dočekan je burno. Kada je na predstavljanju tima Kanade izrečeno njegovo ime čuli smo burne uzvike i zvižduke, a to ga prati i kada god gostuje u NBA ligi u bilo kojoj dvorani. Može se sa sigurnošću reći da je najomraženiji košarkaš današnjice, a zašto je to tako?

OTEO GUDURI MJESTO U TIMU, OSTAO U MEMFISU GREŠKOM!

Izabran je Dilon Bruks kao 45. pik na draftu 2017. godine, na draftu kada je biran i Ognjen Jaramaz. Nije se mnogo očekivalo od njega, ali je uspio da se kao požrtvovan defanzivac sa jedne strane i loš šuter koji se ne boji da odapne sa druge strane izbori za mjesto u timu.

Kada je 2019. godine Marko Gudurić stigao u Memfis sa njim se borio za mjesto u ekipi i dok je srpski košarkaš gledao i ka saigračima Bruks je bukvalno dizao na šut svaku loptu koju dobije. To se svidjelo ljudima u Memfisu i ostao je u sastavu, dok je Gudurić otpisan i vratio se u Evropu.

Prije toga smo vidjeli komičan rasplet situacije kada je on u pitanju kada je u decembru 2018. Bruks trebalo da bude trejdovan. Ugovorena je razmjena Memfisa, Vašingtona i Finiksa, ali je sve propalo jer se ekipe nisu razumjele. Memfis je htio da pošaje Maršona Bruksa u drugi tim, a Finiks i Vašington su željeli Dilona!

CIRKUS NEDOSTOJAN MUNDOBASKETA

Ali, zašto ga baš svi osim navijača njegovih timova i reprezentacije ne vole? Dilon Bruks je jedan od najprljavijih igrača NBA lige i to je pokazao i na ovom Mundobasketu. Vidjeli smo ga ne samo kako udara Luku Dončića već i kako se svađa sa publikom, pravi grimase i šalje poljupce protivnicima.

Na kraju je isključen sa meča, a kada se to desilo otišao je pravo u svlačionicu i izvukao bokserske rukavice. Napravio je cirkus nedostojan Mundobasketa nakon toga:

IŠAO DA MU ZAVRŠI KARIJERU!

Bio je i ranije prilično prljav igrač, ali kada se ustalio u startnoj postavi Memfisa dobio je krila i podršku da postane još grublji, bezobrazniji i prljavili pa smo u prethodne dvije sezone vidjeli seriju skandala sa njim u glavnoj ulozi, pogotovo u plej-of mečevima.

Memfis je stigao do polufinala Zapada 2022. godine, a onda je na tom meču viđen užasan faul Dilona Bruksa. Bukvano je patosirao Gerija Pejtona juniora pošto ga je udario u glavu dok je u kontri pokušavao da postigne poene. Znajući da je i prije toga mnogo vremena Pejton proveo van terena zbog povreda, ovaj potez je bio još grozniji. Suspendovan je Bruks na jedan meč, a na kraju je Golden Stejt uzeo titulu.

U februaru 2023. Bruks je udario pleja Klivlenda Donovana Mičela u međunožje i opet je za to dobio samo jedan meč pauze, a već u martu je ponovo pauzirao. Razlog? Dobio je 16. tehničku u sezoni! Tehniku je dobio jer je gurnuo kamermana na pod na meču sa Majamijem, a samo četiri dana kasnije je dobio novu suspenziju zbog dvije tehničke.

LAJAO NA LEBRONA, UDARAO ISPOD POJASA, PA GA OTJERALI

Novi cirkus od strane Dilona Bruksa vidjeli smo kada se u plej-ofu 2023. godine sukobio sa Lebronom Džejmsom. Niko ga ništa nije pitao, ali on se sam pozvao da govori. Pričao je kako je Lebron star i istrošen, kako ga ne poštuje dok mu ne postigne 40 poena... U trećoj utakmici serije izbačen je poslije 17 sekundi drugog poluvremena jer je udario Džejmsa ispod pojasa, a Memfis je nakon toga odustao od njega.

Tražio je 20.000.000 dolara po sezoni i Memfis nije namjeravao da mu to ponudi, pa je sada potpisao četvorogidšnji ugovor na 86.000.000 dolara. Ugovor će mu trajati do 31. godine, pa će kasnije vrlo vjerovatno postati igrač koji ide od tima do tima koji juri titulu da pomogne kao defanzivac.

KAKO SA NJIM?

Srbija ne smije da uradi ono što je uradila Slovenija - da uđe u nervozu i tuču sa Dilonom Bruksom. Ipak, za razliku od Luke Dončića koji je oduvijek bio pomalo usijana glava, srpski igrači su mnogo trezvenije prišli ovom meču.

"Mislim da mi nećemo ući u 'treš tok' sa njima, fokusirani smo samo na nas i našu igru", najsmirenijim mogućim tonom je pred ovaj meč rekao Nikola Milutinov. Nećemo se spustiti na njegov nivo, ali nećemo ni dati na sebe.

Ako su "orlovi" nešto pokazali na ovom turniru to je da se niko nije borio kao oni.