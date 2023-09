Partizan je trijumfovao nad Turk Telekomom i plasirao se u finale turnira koji organizuje Igokea m:tel.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

CSKA je u petak izborio nastup u finalu rođendanskog turnira Igokee m:tel – a tamo mu se pridružio Partizan.

Nakon što su sinoć u Laktašima trijumfovali nad Hapoelom iz Jerusalima (86:81), kojeg predvodi ex-strateg crno-bijelih Aleksandar Džikić, igrači Željka Obradovića upisali su pobjedu i u drugom duelu grupne faze, savladavši Turk Telekom, prošlosezonskog finalistu Evrokupa, kojeg sa klupe vodi još jedan bivši komandant Partizana Nenad Čanak:

PARTIZAN – TURK TELEKOM 75:71

Dvije greške za veoma kratko vrijeme je napravio Mateuš Ponitka prilikom prenosa lopte, što je rezultiralo vođstvom Turaka (8:11), ali i prvim tajm-autom Željka Obradovića.

Urodio je plodom jer je nakon tog minuta odmora beogradski tim do kraja prvog poluvremena kontrolisao rezultat i dešavanja na terenu. Bilo je 18:13 za Beograđane na ulasku u posljednja tri minuta prvog kvartala, prednost je uduplana do prvog dvominutnog odmora (25:15), a onda je Alen Smajlagić polovinom druge četvrtine spojio pet poena za plus 14 (34:20).

Vidi opis Partizan se kockao protiv Turaka - ali slavio nakon drame! Crno-bijeli ispustili ogromnu prednost, ali idu u finale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 21 / 21 AD

Na njegovu mini-sekvencu nadovezao i kapiten Partizana Kevin Panter sa sedam vezanih poena (41:26), dok je odličnih 20 minuta za Partizan, 12 sekundi prije kraja, trojkom zaključio Džejms Naneli za plus 16 (44:28).

Na nešto više od tri minuta do kraja, Turk Telekom je uz par grešaka Partizana smanjio minus na pet poena (67:62), dok je na 100 sekundi prije isteka posljednje dionice turski tim poenima iz kontranapada prišao na samo tri poena (69:66).

Imala je ekipa Nenada Čanka potom i napad za potpuni priključak, a nakon što ga nije iskoristila, na liniji za slobodna bacanja poslala je Ognjena Jaramaza, koji je oba puta bio precizan.

Jigitčan Sajbir je ispod koša Partizana poentirao za 71:68, dok je u narednom napadu Partizana Danilo Anđušić poentirao za kapitalnih plus pet, 40 sekundi prije posljednjeg oglašavanja sirene.

Tajron Volas je potom realizovao trojku za minus dva Turk Telekoma (73:71), zatim je Jaramaz realizovao samo jedno bacanje, poslije čega Volas nije iskoristio nijedan "penal".

Na drugoj strani, Balša Koprivica je bio polovičan (75:71), a nakon što Džejlen Adams i Ismail Ulusoj nisu uspjeli da poentiraju van linije od 6,75 metara, Partizan je mogao da odahne i upiše trijumf.

Košarkaši Partizana savladali su Turk Telekom rezultatom 75:71 i plasirali se u finale turnira koji organizuje KK Igokeapic.twitter.com/KAdLW1cmNg — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)September 9, 2023

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NA TURNIRU IGOKEE M:TEL

6. septembar:

Igokea – CSKA 66:82

7. septembar:

Hapoel Jerusalim – Turk Telekom 87:79

Igokea m:tel – Galatasaraj 71:82

8. septembar:

Galatasaraj – CSKA 50:88

Partizan – Hapoel Jerusalim 86:81

9. septembar:

Veterani Igokee m:tel – Veterani prijatelji 68:80

Turk Telekom – Partizan 71:75

10. septembar:

Utakmica za peto mjesto (13.00, dvorana u Laktašima)

Utakmica za treće mjesto (16.00, dvorana u Laktašima)

Finale (19.00, Nacionalni teniski centar)

TABELA

Grupa A: CSKA 2-0, Galatasaraj 1-1, Igokea 0-2

Grupa B: Hapoel Jerusalim 1-0, Partizan 1-0, Turk Telekom 0-1

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!