PROZIVAO JOKIĆA, PRIJETIO MU "ULICOM", PA OTIŠAO KOD LUKE: Dalas dao ugovor provokatoru, igraće sa Dončićem

Tukao se i prozivao sa Nikolom Jokićem, a sada će juriti titulu sa Lukom Dončićem.

Izvor: Profimedia

Markif Moris ostaje u Dalasu! Samo nekoliko dana nakon što je u podkastu kod Harisona Barnsa prozivao Nikolu Jokića i pričao kako bi "na ulici uzvratio" Srbinu dobio je ugovor sa Maveriksima.

Jedan od blizanaca Moris najpoznatiji je u Srbiji po tome što se 2021. godine sukobio sa Nikolom Jokićem dok je igrao za Majami Hit. Tada je izbila prava tuča na terenu jer je dvostruki MVP NBA bio bijesan poslije namjernog udarca koji je dobio od Morisa.

Zakuvalo se, u sve su se uključila i Nikolina braća koja su se oglašavala na tviteru, a i brat blizanac Markifa Morisa Markus je imao šta da kaže o cijelom incidentu. Podsjetite se kako je to izgledalo:

Markif Moris je karijeru počeo u Finiksu, a zatim je igrao u Vašingtonu. Poslije osam godina NBA karijere krenuo je da mijenja timove pa je od 2019. do sada igrao za Oklahomu, Detroit, LA Lejkerse, Majami, Bruklin i Dalas. Stigao je među Maverikse u februaru i odigrao samo osam mečeva prošle sezone za ovaj tim, a sada će imati šansu da ostavi veći trag.

"Kad pogledate snimak vidi se da sam postavio ruke i nisam uopšte probao da uradim ništa prljavo. On je bio prljav, ne znam o čemu je mislio. On je pokušao da predstavi da sam htio da ga povrijedim, a nisam to želio. Liga je takođe to tako predstavila jer su i mene kaznili i mene su izbacili iz meča. Mene kažnjavate, a ja sam udaren? Kažu mi ljudi da nije trebalo da mu okrećem leđa, ali jesmo li mi na terenu ili na ulici? Na ulici ti ne bih okrenuo leđa, krenuo bih na tebe. Ali mi smo na košarkaškom terenu, vraćam se nazad i udariš me. Kako to nije kukavički udarac? Faulirao sam te i dao sam ti do znanja da ću da te fauliram", rekao je nedavno Moris o incidentu sa Nikolom Jokićem.