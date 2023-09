"Jokić me je kukavički udario!" Amerikanac opet napao Somborca: Da smo bili na ulici... (VIDEO)

Markif Moris se ponovo oglasio o tuči sa Nikolom Jokićem iz 2021. godine.

Ponovo se javio Markif Moris i pričao o Nikoli Jokiću! Prgavi Amerikanac je u novembru 2021. godine isprovocirao centra Denver Nagetsa i potukao se sa njim nasred terena! Kada je na tri minuta do kraja meča pri vođstvu Nagetsa od 17 razlike iz sve snage Moris udario Jokića, Somborac je riješio da mu to vrati!

Sada se gostujući u podkastu kod Meta Barnsa rekao: "Mi to zovemo kukavički udarac u mom kraju!", kada se prisjetio te situacije, pa je nastavio: "Udario me je kao bičem! Uhvatio me je nespremnog, ali su više tu stopirali ljudi iz Majamija. Dvije nedjelje nakon toga sam imao dozvolu da igram, samo mi nisu dozvolili. Nije da sam bio povrijeđen ili da me je nešto boljelo..."

Iako je bez potrebe i nesportski udario Jokića, Morisu je zasmetalo to što je centar Denver Nagetsa i dvostruki MVP NBA lige želio da mu vratio istom mjerom. "Udario me je iz potaje, bio je to kukavički udarac", ponavljao je Moris, dok je njegov brat blizanac Markus dodao: "Smetalo mi je, pogotovo jer je okrenuo leđa. Ali sam mu poslije rekao da nije trebalo da mu okreće leđa tom kretenu, razumijete?" Pogledajte detalje te tuče:

Ipak Markif se sa tim nije složio i istakao je da on nije uradio ništa prljavo. Takođe nije vidio razlog da on bude kažnjen zbog ovog incidenta.

"Kad pogledate snimak vidi se da sam postavio ruke i nisam uopšte probao da uradim ništa prljavo. On je bio prljav, ne znam o čemu je mislio. On je pokušao da predstavi da sam htio da ga povrijedim, a nisam to želio. Liga je takođe to tako predstavila jer su i mene kaznili i mene su izbacili iz meča. Mene kažnjavate, a ja sam udaren? Kažu mi ljudi da nije trebalo da mu okrećem leđa, ali jesmo li mi na terenu ili na ulici? Na ulici ti ne bih okrenuo leđa, krenuo bih na tebe. Ali mi smo na košarkaškom terenu, vraćam se nazad i udariš me. Kako to nije kukavički udarac? Faulirao sam te i dao sam ti do znanja da ću da te fauliram", završio je Moris.

