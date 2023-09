AKO JOKIĆ BUDE IGRAO U PARIZU - BIĆE OPET "GENIJALNI"! Zoran Gajić: Nije da nije htio, nije mogao da igra!

Ministar sporta Srbije Zoran Gajić komentarisao je dešavanja u košarkaškoj reprezentaciji Srbije koja se sa Svjetskog prvenstva vratila sa srebrom, a posebno se osvrnuo i na Nikolu Jokića.

Izvor: MN Press/K1/Printscreen

Većina građana Srbije bila je "prikovana" uz televizore u nedjelju pošto smo prvo navijali za košarkaše Srbije u finalu Svjetskog prvenstva, pa za odbojkaše u osmini finala Evropskog prvenstva, fudbalere u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i na kraju za najvećeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića koji je osvojio US Open. Takvi uspjesi raduju sve u zemlji i u Vladi Srbije, pa tako ministar sporta Zoran Gajić ističe da je ponosan na sve.

Posebno se osvrnuo na košarkaše Srbije koji su bez najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića uspjeli da osvoje svjetsko srebro, pa Zoran Gajić u intervjuu za "Uranak" na K1 ističe da nije pošten način na koji su igrači ispraćeni za Manilu, gdje su napravili veliki uspjeh uprkos tome što je mali broj ljudi vjerovao u njih.

"Jokić nije mogao da igra, a ne da nije htio, i to je velika razlika. Da je Nikola vjerovao da će da pokaže svoje pravo lice on bi sigurno došao. Zbog velikih promjena u sportskim takmičenjima do kojih dolazi na svakih pet godina i velikog broja utakmica koje igraju tokom sezone, dolazi do premora igrača. Kada dođe reprezentativna sezona, u zavisnosti kakvu su sezonu imali, oni više ne osjećaju tu snagu koju trebaju. Ukoliko nespremni dođu u reprezentaciju, to može da bude jako opasno za razvoj karijere, ali i suštinski opasno po našu reprezentaciju. Olimpijske igre su vrh svega i sve što se planira i raspoređuje sa energijom, radi se u četvorogodišnjem ciklusu", rekao je Gajić i potom dodao:

"Ukoliko naredne godine bude igrao na Olimpijskim igrama i ukoliko uzmemo zlatnu medalju, onda ćemo ponovo svi da ga dižemo u zvijezde i da pričamo da je 'genijalni Jokić'. On je sada napravio jedan korak nazad, da bi se zaletio i preskočio veću prepreku. To je trenerski rezon. Izuzetno podržavam Karija i nekoliko igrača, koji su rekli da je Jokić dio njih".

AKO JOKIĆ BUDE IGRAO U PARIZU - BIĆE OPET "GENIJALNI"! Zoran Gajić: Nije da nije htio, nije mogao da igra!

Osvrnuo se Gajić i na selektora Pešića za koga kaže da ga "ne dotiče pisanje štampe" pošto postoje određene ideje u koje vjeruje i ništa ne može da ga sputa, što je vrlo važno u timskim sportovima.

"Kolektivni sportovi su vrlo specifični. Ima jedna dobra izreka koja reprezentuje sve naše kolektivne sportove, a to je da košarkaška ekipa koja igra sa pet ljudi, jednačina sa pet poznatih. Ovo je nemoguća rečenica, ako je jednačina, mora da bude barem jedna nepoznata. Sve znate, ali opet ne znate rezultat. To je posao trenera i tima, da iz te jednačine izvuče prost zbir. U suštini, Kari je vjerovao u to i napravio sjajnu ekipu zajedno sa rukovodstvom. To kolebanje rezultata je zakonomjerna stvar u sportu, a ljudi koji rukovode timom su ti koji imaju svoju ideju, svoj put. Njegovo ubjeđenje u taj put predaje snagu igračima, a povjerenje u igrače se vraća na najbolji mogući način kroz borbenost u teškim situacijama. Upravo je to ta snaga koju trener i stručni štab daje ekipi", zaključio je Gajić.

Prema riječima ministra sporta, ne treba bježati ni od ideje "stranac u reprezentaciji", iako je javnost generalno negativno naklonjena prema tome, dok ostale države koriste.

"Mi želimo da idemo u Evropsku uniju. Pogledajte na primjer Poljsku mušku odbojkašku reprezentaciju. Naša reprezentacija treba da igra u četvrtfinalu protiv njih. Možda bi i imali neke šanse, da nema onog Kubanca Leona, ali nažalost šanse su samo teoretske, jer čovjek je zaista vanserijski igrač i najbolji na svijetu. Nemam neki decidiran stav po tom pitanju. Ukoliko vama fali u jednoj generaciji igrač na nekom mjestu, onda imate stručnog opravdanja da to uradite. Ako je Rusija uzela jednog Holdena prije dvadeset i nešto godina, i postala prvak Evrope, onda, šta mi da razmišljamo. Košarkaška ženska reprezentacija ima strankinju, u boračkim sportovima zaista imamo puno stranaca. Imamo u rvanju, boksu, u džudou se Crvena zvezda sprema da osvoji Ligu šampiona u decembru i uzima nekoliko stranaca da se bore za titulu. Polako idemo ka tom vozu", dodao je on.